Volkswagen mit überraschender Neuerung für ID-Elektroautos?

In China sind sie mittlerweile sehr beliebt, aber auch in Ländern wie den USA nimmt die Zahl der EREVs zu. Das ist (wie BEV für Elektroauto), die Abkürzung für Autos mit einem „Range Extender“. Also sogenannte „Extended Range Electric Vehicles“.

Bei Volkswagen hat man diese Technik jetzt auch für sich entdeckt und das nicht nur für China, wie die Automobilwoche berichtet, man denkt auch in Europa über den Schritt nach. Und das sogar bei der vollelektrischen ID-Reihe, so die Insider.

Ein VW ID.4 mit Verbrenner-Motor?

Es wird angeblich gemunkelt, dass Modelle wie ein VW ID.4 oder VW ID.7 mit Range Extender auf den Markt kommen könnten. Durch den Verbrenner wären so bis zu 1.000 km Reichweite möglich, ein VW ID.4 kommt maximal auf 400 bis 500 km.

Diese Technologie könnte Kunden langfristig mehr von Elektroautos überzeugen, als es die doch sehr eingeschränkten Plug-in-Hybride tun, die selbst mit der neuen E-Generation keine 100 km elektrische Reichweite im Alltag (nicht WLTP) haben.

EREV-Markt in China wächst schnell

In China wächst der EREV-Markt rasant, bisher ist aber unklar, ob das auch für uns in Europa ein Thema wäre. In einigen Ländern, in denen der elektrische Anteil schon sehr hoch ist, wäre sowas Quatsch, in Deutschland könnte es aber funktionieren.

Bisher gibt es noch keine offiziellen Range-Extender-Pläne für unseren Markt, aber das kann sich jederzeit ändern. Es muss nur einer den Anfang machen und Erfolg damit haben. Und wer weiß, vielleicht ist es Volkswagen mit einem neuen VW ID.7.

