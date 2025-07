VW ID Buzz: Der Elektro-Bulli hilft Volkswagen

In den USA ist der elektrische Bulli gestartet, denn mit etwas Verspätung kam der VW ID Buzz jetzt auch bei den US-Händlern an. Besonders beliebt ist dabei die Version mit zwei Farben, einfarbige Modelle wollen die Kunden gar nicht haben.

Das geht sogar so weit, dass Volkswagen den VW ID Buzz für 3.000 Dollar folieren lässt, wie Automotive News berichtet. Zweifarbige Modelle gehen weg, einfarbige nicht. Hein Schafer von Volkswagen USA hebt auch die Bedeutung des Bulli hervor.

Der Elektro-Bulli lockt Kunden zu VW

Es kommen Kunden in die VW-Autohäuser, die man vorher noch nie gesehen hat. Und viele kaufen danach nicht unbedingt einen Buzz, manche „gehen mit einem Atlas-Schlüssel nach Hause“. Der VW ID Buzz hilft bei Verkäufen anderer Modelle.

Das liegt vor allem daran, dass US-Kunden die Marke mit dem Beetle oder Bulli verbinden und genau darauf hat Volkswagen in den USA gehofft. Man will den VW ID Buzz also nicht nur verkaufen, er ist für den Markt auch ein neues Statussymbol.

