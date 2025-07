Volkswagen: Nachfrage nach Elektroautos bricht ein

Die einen wachsen mit Elektroautos, die anderen blicken derzeit auf eine sinkende Nachfrage. Bei der Volkswagen AG ist es die sinkende Nachfrage, wenn man sich die gesamten Konzernmarken anschaut. Insgesamt wurden in diesem Jahr 6,52 Millionen Autos ausgeliefert und darunter waren 506.500 vollelektrische Modelle.

Insgesamt ging es im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent und bei den BEVs um 4,7 Prozent bergab. Wobei vor allem Europa und die USA schwächeln, in China ging es bergauf. Knackpunkt war jedoch das dritte Quartal, denn da lag der Einbruch bei fast 10 Prozent und es wurden nur 189.400 Elektroautos (aller Marken) verkauft.

Damit lieferte Tesla übrigens in einem Quartal doppelt so viele Elektroautos wie alle VW-Marken zusammen aus und fast so viele Einheiten wie alle VW-Marken bisher in diesem Jahr. Eine Ausnahme gibt es bei den VW-Marken auch nicht, bei allen ging es bergab, egal ob Audi, Porsche, Skoda, VW selbst oder auch beim Buzz.

Audi mit weniger als 40.000 BEVs

Den größten Einbruch erlebte sogar der VW ID Buzz, gefolgt vom Porsche Taycan und auch bei Audi ging es richtig runter und man verkaufte nur 39.100 Elektroautos. Damit hat BMW übrigens mehr Elektroautos im letzten Quartal verkauft, als Audi und Mercedes zusammen. Und das sind die Bestseller der Volkswagen AG derzeit:

Volkswagen ID.4/ID.5 135.200

Volkswagen ID.3 105.900

Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback) 78.800

Škoda Enyaq (inkl. Coupé) 50.800

CUPRA Born 29.600

Audi Q8 e-tron (inkl. Sportback) 23.900

Volkswagen ID.7 (inkl. Tourer) 22.200

Volkswagen ID. Buzz (inkl. Cargo) 20.000

