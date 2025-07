Tesla blickt wieder auf eine steigende Nachfrage

Die Talfahrt bei Tesla ist vorbei, denn während das erste Halbjahr 2024 einen Abwärtstrend bei der Nachfrage erkennen ließ, so ging es jetzt wieder hoch. Im dritten Quartal lieferte Tesla tatsächlich 462.890 Elektroautos an Kunden aus.

Im Vorjahresquartal waren es 435.059 Einheiten, man konnte sich also steigern und vor allem Model 3 und Model Y sind mit 439.975 Einheiten die Bestseller. Letztes Jahr waren es hier 419.074 Einheiten. Bei den anderen Modellen ging es mit 22.915 Einheiten ebenfalls hoch, aber hier ist mittlerweile auch der Cybertruck mit dabei.

Dieser kommt in den USA ganz gut an, was vermuten lässt, dass das Model S und Model X immer unwichtiger für Tesla werden. Die Geschäftszahlen gibt es dann wie immer etwas später, da müssen wir laut Tesla bis zum 23. Oktober 2024 warten.

