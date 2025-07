Tesla blickt langsam auf ein echtes Problem

Tesla hat bisher 1.293.656 Elektroautos in diesem Jahr ausgeliefert, letztes Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt bereits 1.324.074 2023 Elektroautos. Das sind also 30.418 Elektroautos weniger und das, obwohl ein neues Modell (Cybertruck) kam.

Grundsätzlich ist der prozentuale Einbruch zu verkraften, da haben andere Marken ganz andere Probleme, aber viele davon setzen derzeit einfach wieder mehr auf die Verbrenner. Eine Option, die Tesla nicht hat. Also verspricht man und etwas anders.

Tesla plant eine autonome Zukunft

Elon Musk träumt seit Jahren von einer autonomen Zukunft, die aber bis heute nicht wie von ihm angekündigt eingetroffen ist. Es ist ein Wunsch, mehr nicht. Im Moment jedenfalls. Und diesen Wunsch zelebrierte das Unternehmen heute auch.

Im Fokus stand dabei das Cybercab, das erste Robotaxi von Tesla. Doch wann kommt es? Unklar. Was kostet es genau? Wissen wir nicht. Wie lauten eigentlich die Spezifikationen? Sagt man nicht. Es ist ein Konzept für eine weit entfernte Zukunft.

Das ist auch grundsätzlich okay, andere Marken träumen auch gerne von einer sehr tollen Zukunft und zeigen mit Konzepten oft, was sie aktuell nicht bieten können. In diesem Fall fehlt Tesla aber tatsächlich eine kurzfristige Lösung für ein Problem.

Tesla wird sein Ziel nicht erreichen

Vor etwa zwei Jahren sprach Elon Musk noch von 20 Millionen verkaufen Autos im Jahr 2030, womit man größer als Toyota und VW heute wäre. Zusammen. Eine sehr absurde Prognose, aber das große Ziel von 2 Millionen Einheiten pro Jahr stand.

Und letztes Jahr wiederholte Tesla diese Prognose, was mit Blick auf das durchaus hohe Wachstum im Jahr 2022 und später auch 2023 gar nicht so abwegig klang. Doch jetzt zeigt der Trend in eine andere Richtung, denn Tesla verkauft weniger.

Während Tesla das Ziel von 2 Millionen letztes Jahr also verfehlte, so entfernt man sich in diesem Jahr sogar davon. Die Marke ist aber auf ein sehr starkes Wachstum ausgelegt und falls man in Q4 nicht massiv abliefert, könnte es schwierig werden.

Tesla fehlt eine kurzfristige Lösung

Reicht das Wachstum mit Energiespeicher, war der Fokus auf den Cybertruck und das Cybercab vielleicht falsch und wird die Neuauflage des Tesla Model Y, die ab 2025 ansteht, einschlagen? Dieses große Facelift wäre die Tesla entscheidend.

Mehr hat man, aktuell jedenfalls, nicht bei Tesla zu bieten. Das günstige Elektroauto von Tesla liegt angeblich auf Eis und diese autonome Zukunft wird vor 2030 keine Realität. Vermutlich dauert es über ein Jahrzehnt, bis sowas halbwegs lukrativ ist.

2025 wird ein entscheidendes Jahr für die Marke, denn die heutige Ankündigung von Elon Musk ist keine kurzfristige Lösung für Tesla. Es könnte eine langfristige Lösung sein, aber das ist auch nicht sicher und nur eine Wette auf die Zukunft.

Wie sieht jedoch der Plan in den nächsten Jahren aus? Diese Frage stellen sich bei Tesla viele, aber eine Antwort lieferte das Unternehmen heute nicht. Es wirkt fast so, als ob es gar keinen Plan gibt und das Cybercab die Investoren beruhigen soll.

