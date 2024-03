Volkswagen: Nachfrage-Problem für das kompakte Elektroauto?

Der VW ID.3 verkauft sich ganz okay, aber Volkswagen hat für 2024 mit einer etwas höheren Nachfrage gerechnet. Derzeit wird das kompakte Elektroauto in Zwickau und Dresden produziert (nur in kleiner Stückzahl), es sollte aber eigentlich noch ein dritter Standort in diesem Jahr dazukommen: Das VW-Stammwerk in Wolfsburg.

Wolfsburg setzt nur auf Verbrenner

Dort produziert man noch kein einziges Elektroauto der Marke und wollte vor dem Schritt für ein komplett neues Modell in ein paar Jahren die Produktion des VW ID.3 unterstützen und das Werk besser auslasten. Doch wie die Braunschweiger Zeitung und andere Medien berichten, hat Volkswagen diesen Schritt jetzt abgesagt.

Volkswagen bringt den VW ID.3 nicht nach Wolfsburg und konzentriert sich dort auf die Verbrenner. Der Fokus liegt auf Zwickau, man möchte diesen „Standort effektiv auszulasten“. Um die Marketing-Aussage zu übersetzen: Die Nachfrage nach dem VW ID.3 ist nicht hoch genug, wir benötigen derzeit kein weiteres VW-Werk dafür.

Der VW ID.3 kämpfte schon letztes Jahr mit einem Nachfrage-Problem, dabei gab es sogar ein Facelift. Die neue Technik für den VW ID.3 gibt es jedoch erst 2024 und dann sehen wir auch schon bald den VW ID.3 GTX. Trotz dieser beiden Schritte geht Volkswagen aber davon aus, dass man das Werk in Wolfsburg nicht benötigt.

