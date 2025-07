Volkswagen plant Einsatz von Sensor- und Bilddaten aus Kundenfahrzeugen

Ziel des Volkswagen-Konzerns ist es, durch die Optimierung von Fahrerassistenzsystemen mithilfe von Sensor- und Bilddaten aus Kundenfahrzeugen die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Diese Daten sollen in realen Verkehrssituationen gesammelt werden, um eine kontinuierliche Verbesserung der Assistenzsysteme und automatisierten Fahrfunktionen zu ermöglichen. Die Kunden können von diesen Verbesserungen durch Software-Updates in ihren Fahrzeugen profitieren, wobei die Datenverarbeitung an die Zustimmung der Kunden gebunden ist.

Ein wichtiger Aspekt dieser Initiative ist die Nutzung anonymisierter Schwarmdaten, die bereits zur Erstellung hochauflösender Karten verwendet werden. Diese „Weisheit der Vielen“ unterstützt Fahrzeuge bei der Spurführung in Bereichen ohne eindeutige Fahrbahnmarkierungen und liefert präzise Gefahreninformationen auf Basis lokaler Wetterbedingungen.

Echtzeitdaten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

Dabei konzentrieren sich die Entwickler auf spezifische Situationen, in denen die Fahrerassistenzsysteme besonders wertvoll sind, und die Datenübertragung erfolgt nur in genau definierten Szenarien wie Notbremsungen oder plötzlichen Ausweichmanövern. Die übertragenen Daten umfassen Sensor- und Bilddaten sowie Informationen über Wetter- und Lichtverhältnisse, die für die Weiterentwicklung der Systeme entscheidend sind. Weiter heißt es:

Die Datenerfassung und -übertragung kann auch andere Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer wie Personen und Radfahrer aus dem direkten Umfeld betreffen. Das ist besonders wichtig, da kamerabasierte Systeme Objekte auch unter widrigen Bedingungen optisch eindeutig klassifizieren und komplexe Verkehrssituationen korrekt bewerten müssen. Beispiele hierfür sind belebte Supermarkt-Parkplätze oder Abbiegespuren mit kreuzenden Radwegen. Dabei werden alle datenschutzrechtlichen Vorgaben selbstverständlich beachtet. Individuelle Informationen über die Personen im Verkehrsumfeld sind nicht relevant.

Für die sichere Übertragung der Daten aus den Fahrzeugen spielt die Cloud-Plattform CARIAD eine zentrale Rolle. Modelle der Marken Volkswagen und Audi sind bereits für diese Datenübertragung vorbereitet, wobei die Einwilligung der Kunden für die Verarbeitung der Daten unerlässlich ist. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, so der VW-Konzern.

