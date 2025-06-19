Volkswagen plant elektrisches R-Modell mit über 400 PS

Volkswagen wird mit dem VW ID.2 auch erstmals einen elektrischen GTI auf den Markt bringen, da bleibt es allerdings, wie bei den kompakteren GTX-Modellen der ID-Reihe, bei einem Motor. Doch auch ein VW ID.2 R ist laut Autocar in Planung.

Das Projekt, falls es grünes Licht bekommt, könnte dann über 400 PS mitbringen, die auf alle Räder verteilt sind. Die Motoren befinden sich dann in den Rädern und nicht an der Achse. Ziel sei auch, dass so ein VW ID.2 R möglichst leicht sein soll.

Der Schritt in eine vollelektrische Zukunft der R-Marke ist offiziell, wir wissen aber noch nicht, wie und wann Volkswagen den Anfang machen wird. Es wäre aber gut möglich, dass wir 2026 den ersten Elektro-GTI und 2027 den ersten Elektro-R sehen.