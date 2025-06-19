Volkswagen plant elektrisches R-Modell mit über 400 PS
Volkswagen wird mit dem VW ID.2 auch erstmals einen elektrischen GTI auf den Markt bringen, da bleibt es allerdings, wie bei den kompakteren GTX-Modellen der ID-Reihe, bei einem Motor. Doch auch ein VW ID.2 R ist laut Autocar in Planung.
Das Projekt, falls es grünes Licht bekommt, könnte dann über 400 PS mitbringen, die auf alle Räder verteilt sind. Die Motoren befinden sich dann in den Rädern und nicht an der Achse. Ziel sei auch, dass so ein VW ID.2 R möglichst leicht sein soll.
Der Schritt in eine vollelektrische Zukunft der R-Marke ist offiziell, wir wissen aber noch nicht, wie und wann Volkswagen den Anfang machen wird. Es wäre aber gut möglich, dass wir 2026 den ersten Elektro-GTI und 2027 den ersten Elektro-R sehen.
Da will man großartig nachhaltig werden und dann pulvert man den geladenen Kohlestrom mit über 400 PS wieder nach draußen. Wie lange kann man denn mit einem E Auto 200 km/h oder mehr fahren ? 10 Min bis die Batterie leer ist ?
Bla, bla, blupp….
Wo kann man denn in DE noch länger als 10 Minuten 200+ km/h fahren und wer macht sowas? Genau. Selbst ich mache das selten und ich habe in BaWü viele offene Autobahnen. Und 150+ km/h kannst du lange genug fahren.
Und ich lade nur grünen Strom, passt also.
Hier. A96 von München Richtung Memmingen. Tempomat auf 210 und gut 20/25 durchgefahren.
Muss zugeben war sich nachts um 1:00 aber ging super 👍🏽
Darum geht’s ihm doch gar nicht…. Er ist halt einfach dagegen, weil es nicht brummbrumm macht und nicht 60 – 70% der eingesetzten Energie in Wärme umwandelt. Der liebe Tobi würde auch nen Dacia Spring scheiße finden!
Es ist einfach nur peinlich…. einschränken wollen sich die „das ham wa schon immer so gemacht, Prost“ Neandertaler nicht, und wird eine Alternative präsentiert, hauen sie einfach mal so ein unterkomplexes „aber, aber Kohlestrom“ raus…. scheißegal, dass die Alternative immer noch um einiges besser für den Planeten ist. Selbst mit unserem DERZEITIGEN Strommix….. Leute …. Lest doch mal ein paar Physikbücher