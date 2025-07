Volkswagen plant neue Elektro-Zukunft für China

Die deutschen Automarken haben sich in den letzten Jahren stark auf China als großen Absatzmarkt verlassen, doch dieses Geschäft bröckelt gerade, weil lokale Anbieter im elektrischen Zeitalter nicht mehr schlechter (teilweise besser) sind.

Daher geht es Volkswagen mit dem Motto „In China, für China“ neu an und will auf der Auto Shanghai (23. April bis 2. Mai) direkt drei elektrische Konzepte zeigen. Ein SUV-Konzept kommt mit Range-Extender-Technologie (EREV, beliebt in China).

Der SUV wird von einem elektrischen Stufenheckmodell von FAW-Volkswagen und einem vollelektrischen SUV von Volkswagen Anhui begleitet. Diese Modelle sollen die neue Designsprache für China präsentieren, die wir allerdings schon kennen.

Volkswagen nutzte schon die letzte Auto Shanghai für ein neues Konzept, das ist auch auf dem Beitragsbild zu sehen. Der „ID. CODE“, wie sich dieses Modell nennt, dürfte ein Teil des Trios sein. Für uns in Deutschland aber vorerst nicht relevant.

Das Ziel von Volkswagen ist jedenfalls klar, man will „der führende internationale Autohersteller in China“ bleiben und das vor allem „auch im Zeitalter der intelligent vernetzten Fahrzeuge“, so VW-Markenchef Thomas Schäfer. Man habe alles, „was es braucht“. Außer serienreife Modelle, die schon jetzt bei den Händlern stehen 😉

-->