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Der große Umbruch der Xbox schreitet voran

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Die neue Xbox-Chefin scheint die Lage bei Microsoft wirklich ändern zu wollen und ist bemüht. In sozialen Medien hat sie mitgeteilt, dass „sich die Xbox jetzt schneller bewegen muss“, man benötigt wieder eine bessere Verbindung zu den Spielern.

Daher hat sie sich eine neue Führungsebene aufgebaut, Jared Palmer, der vorher mit ihr im KI-Team gearbeitet hat, wird „VP of Engineering“ und technischer Berater für Asha Sharma. Tim Allen, der auch von CoreAI kommt, wird der Designchef.

Und auch Jonathan McKay und Evan Chaki aus dem alten KI-Team sind mit dabei, was die Xbox-Chefin direkt zu einem Statement verleitete, denn viele dachten sich jetzt sicher, dass die Xbox zur KI-Plattform umgebaut wird. Nein, und nicht nur das, man stellt sogar die Entwicklung von CoPilot für die Xbox ein, das überrascht.

Da ist also gerade sehr viel Bewegung im Xbox-Team und der Entwicklung und wir werden im Sommer sicher noch ganz viel über neue Entscheidungen und die neue Xbox hören. Nur die neue Xbox-Hardware kann Asha Sharma nicht mehr ändern.

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Dann bin ich mal gespannt ob da wirklich mehr kommt als nur heiße Luft.
    Bisher ist es hauptsächlich eine PR Campagne mit eben genau dem üblichen PR Versprechungen.
    Ich lass mich gerne positiv von der neuen XBox Ausrichtung überraschen, vorerst bleibe ich aber noch skeptisch.

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