Volkswagen plant neue Strategie für gebrauchte Elektroautos

Volkswagen will den Fokus stärker auf Leasing bei gebrauchten Elektroautos legen und hofft daher auf den „zweiten Leasingzyklus“, so Verena Roth von VW in der Automobilwoche. Aktuell spielt dieses Geschäftsmodell aber noch keine Rolle.

Die Skepsis für Leasing ist auf dem Gebrauchtmarkt noch viel größer, denn viele (35 Prozent) wollen ihr Auto besitzen oder haben generell kein Interesse an Leasing (34 Prozent). Diese Skepsis möchte VW nehmen und Rückläufer wieder neu anbieten.

Da wird auch einiges an Elektroautos zurückkommen, denn die Jahre 2021 bis 2023 waren eine Hochphase für günstige Elektroautos im Leasing. Langfristig denkt man auch über eine „dritte Phase des Fahrzeug-Lebenszyklus“ im Leasing bei VW nach.

Doch wenn das funktionieren soll, dann benötigt man attraktive Angebote. Ich habe eben mal geschaut, was da für gebrauchte Elektroautos bei Volkswagen angeboten werden und gut sind die Deals noch nicht. Da müsste VW mit Aktionen arbeiten.