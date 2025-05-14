Mobilität

Volkswagen plant neue Strategie für gebrauchte Elektroautos

Autor-Bild
Von
|
The New Volkswagen Id.3
Martin Meiners

Volkswagen will den Fokus stärker auf Leasing bei gebrauchten Elektroautos legen und hofft daher auf den „zweiten Leasingzyklus“, so Verena Roth von VW in der Automobilwoche. Aktuell spielt dieses Geschäftsmodell aber noch keine Rolle.

Die Skepsis für Leasing ist auf dem Gebrauchtmarkt noch viel größer, denn viele (35 Prozent) wollen ihr Auto besitzen oder haben generell kein Interesse an Leasing (34 Prozent). Diese Skepsis möchte VW nehmen und Rückläufer wieder neu anbieten.

Da wird auch einiges an Elektroautos zurückkommen, denn die Jahre 2021 bis 2023 waren eine Hochphase für günstige Elektroautos im Leasing. Langfristig denkt man auch über eine „dritte Phase des Fahrzeug-Lebenszyklus“ im Leasing bei VW nach.

Doch wenn das funktionieren soll, dann benötigt man attraktive Angebote. Ich habe eben mal geschaut, was da für gebrauchte Elektroautos bei Volkswagen angeboten werden und gut sind die Deals noch nicht. Da müsste VW mit Aktionen arbeiten.

Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Volkswagen plant komplett neuen VW ID.4 für Herbst

Die aktuelle Generation der MEB-Elektroautos neigt sich dem Ende und vielleicht sollte man bei Interesse an einem Modell aus dem…

13. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Barbie wird Teil des Playmobil-Universums
in Gaming
Elektroauto-Zulassungen steigen um 38 % – Anteil bleibt unter 20 %
in Mobilität
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Donkey Kong stürmt die Charts – und ein Klassiker kehrt zurück
in Gaming
Apple Vision Pro: Neue Version mit M5-Chip für 2025 vorgesehen
in AR und VR
OpenAI: ChatGPT mit Werbung ist eine Option
in Dienste
Peloton Detail Header
Peloton plant „größte Produktoffensive aller Zeiten“
in News
Spotify Logo Header 2024
Spotify erhöht Preise und ist teurer als erwartet
in Dienste
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen