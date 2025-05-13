Volkswagen plant komplett neuen VW ID.4 für Herbst
Die aktuelle Generation der MEB-Elektroautos neigt sich dem Ende und vielleicht sollte man bei Interesse an einem Modell aus dem VW-Konzern noch warten. Im Herbst sehen wir nämlich laut Edison den „komplett neuen ID.4“ von Volkswagen.
Diese basiert dann auf der Weiterentwicklung der Plattform (MEB+) und kommt mit neuen Akkus, ganz neuen Motoren (App550 statt App310) und neuer Software. Die neue Optik ist ebenfalls mit dabei, der ID.4 soll mehr nach „Volkswagen“ aussehen.
Es ist noch unklar, was mit dem VW ID.5 geplant ist, aber Volkswagen hat bisher beide Modelle gepflegt. Wir haben aber mal vor einer Weile gehört, dass der ID.5 langfristig nicht sicher sei. Mit der neuen Version dürfte der ID.5 aber noch bleiben.
MEB+… soll eigentlich für die ID Modelle nicht mehr kommen… angeblich für einen elektrischen Tiguan.
Na lassen wir uns überraschen
Gibt es eine Quelle dafür? Ich finde bei Edison nichts. Zuletzt hieß es von dort, dass das Facelift des ID.4 / ID.5 später (2026) aber dafür größer kommt.
Es ist Edison (Beitrag scheint jetzt offline zu sein): https://edison.media/unternehmen/wann-genau-wurde-eigentlich-das-pferd-verboten/25257535/
Danke! Hoffen wir mal, dass der Beitrag wieder online kommt den spannend wäre es, wenn VW mal schneller ist als berichtet :D
Ist der Kollege vorgeprescht?
Zum ID3 gibt es ja noch ein Artikel.
Starkes Upgrades kommen da von VW!
Batterien Made in Salzgitter und Anhui, von PowerCo und Gotion (VW ist Ankeraktionär mit 23 % an dem Hersteller!)