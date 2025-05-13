Volkswagen plant komplett neuen VW ID.4 für Herbst

Die aktuelle Generation der MEB-Elektroautos neigt sich dem Ende und vielleicht sollte man bei Interesse an einem Modell aus dem VW-Konzern noch warten. Im Herbst sehen wir nämlich laut Edison den „komplett neuen ID.4“ von Volkswagen.

Diese basiert dann auf der Weiterentwicklung der Plattform (MEB+) und kommt mit neuen Akkus, ganz neuen Motoren (App550 statt App310) und neuer Software. Die neue Optik ist ebenfalls mit dabei, der ID.4 soll mehr nach „Volkswagen“ aussehen.

Es ist noch unklar, was mit dem VW ID.5 geplant ist, aber Volkswagen hat bisher beide Modelle gepflegt. Wir haben aber mal vor einer Weile gehört, dass der ID.5 langfristig nicht sicher sei. Mit der neuen Version dürfte der ID.5 aber noch bleiben.