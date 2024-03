Volkswagen: Politik soll „Anreiz für Elektromobilität erhöhen“

Oliver Blume hat in einem Interview mit dem NDR eine „vielseitige Unterstützung“ von der Politik gefordert, wenn man mit Elektroautos erfolgreicher sein möchte. Der Chef der Volkswagen AG möchte den „Anreiz für Elektromobilität (…) erhöhen“.

Konkret geht es um „angemessene CO₂-Ziele“, es geht die „Unterstützung der Ladeinfrastruktur“ und vor allem die „Förderungen im niedrigen Preissegment“ sei weiterhin wichtig. Der Umweltbonus für Elektroautos wurde 2023 gestrichen.

Sehen wir 2024 einen neuen Umweltbonus? Die Autohersteller hoffen es, denn die aktuellen Boni für Elektroautos sind meistens zeitlich begrenzt. Viele Aktionen laufen im März aus und bisher ist unklar, ob es auch im April neue Aktionen gibt.

Förderung von Elektroautos nicht sinnvoll

Doch Preisnachlässe für Elektroautos sind der falsche Weg, das hat das Ende des Umweltbonus gezeigt. Die Art und Weise, wie dieser beendet wurde, war zwar eine Katastrophe, aber wir haben danach gesehen, dass der Preis bei den Herstellern oft einkalkuliert war. Das Geld landete nicht bei den Kunden, sondern bei den Marken.

Grundsätzlich stimme ich Oliver Blume aber zu, denn der aktuelle Stand ist doch sehr ausbaufähig in Deutschland. Mein aktuelles Problem ist vor allem der Stand der Ladeinfrastruktur. Schnelllader gibt es mittlerweile oft genug, aber so laden die Menschen nicht im Alltag, auch ich will nicht 30 Minuten an einer Ladesäule stehen.

Es benötigt deutlich mehr Möglichkeiten im Alltag, die dafür sorgen, dass das Auto immer geladen werden kann, wenn man irgendwo steht. Beim Einkauf, bei der Arbeit, bessere Förderungen für Mehrfamilienhäuser und für öffentliche Parkplätze.

Eine neue Förderung für Neuwagen würde dieses Problem nicht lösen. Klar, die Elektroautos sind oft zu teuer, aber da deutet sich derzeit die Wende ab 2025 oder 2026 an. Doch wenn diese kommt, dann muss die Infrastruktur dafür bereit sein.

VW ID.3 GTX: Neues Performance-Elektroauto für 2024 vorgestellt Volkswagen hat heute wie erwartet zwei neue GTX-Modelle vorgestellt, dazu zählt auch der VW ID.7 GTX Tourer mit 250 kW (340 PS). Diesen bezeichnet Volkswagen als bisher stärksten Kombi der […]13. März 2024 JETZT LESEN →

-->