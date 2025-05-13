Volkswagen stellt sich bei der Entwicklung neu auf

Die Volkswagen Group hat ab dem 1. Juli 2025 einen neuen Chef für Forschung und Entwicklung im Konzern, denn Dr. Werner Tietz von Seat/Cupra bekommt dann eine Doppelrolle. Neben der Konzernmarke leitet er auch die Entwicklung im Konzern.

Dr. Michael Steiner gibt seine Doppelrolle auf, bleibt aber bei Porsche, wo derzeit sicher etwas mehr Fokus als bei Seat und Cupra benötigt wird. Tietz ist übrigens schon sehr lange im Konzern, laut Oliver Blume seit mehr als drei Jahrzehnten.

Große Änderungen sind im VW-Konzern aber nicht zu erwarten, da hat man in den letzten Monaten alles umgebaut. Man konzentriert sich auf die SSP-Plattform, es gibt die Partnerschaft mit Rivian, Cariad wurde neu aufgestellt, jetzt geht es darum, dass alles einwandfrei läuft und die Volkswagen Group alle geplanten Ziele erreicht.