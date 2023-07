BYD dominiert Volkswagen in China weiterhin

BYD hat Volkswagen nach vielen Jahren (es gibt Daten seit 2008) im ersten Quartal 2023 als größten Autohersteller abgelöst. Und das war keine Ausnahme, denn auch im zweiten Quartal liegt die Marke auf dem größten Automarkt der Welt vor VW.

BYD ist die Nummer 1 bei Elektroautos

Doch nicht nur das, sie dominiert Volkswagen vor allem haushoch bei Elektroautos und Hybriden und selbst wenn wir die Hybride mal streichen, die bei BYD immer weniger werden, dann ist man sogar die Nummer 1 bei Elektroautos vor Tesla.

Autos mit alternativen Antrieben (wobei diese von einem elektrischen Antrieb in China dominiert werden) boomen weiterhin, alleine im Juni lag der Anteil bei über 735.000 Einheiten, was einem Wachstum von 25 Prozent (zu 2022) entspricht.

Volkswagen gerät immer mehr unter Druck

Volkswagen hat mittlerweile auch schon reagiert und einen VW ID.3 für ca. 15.000 Euro (umgerechnet) ins Rennen geschickt. Mittlerweile greift BYD auch global an und hat eine Offensive mit vielen neuen Elektroautos in Deutschland gestartet.

Aktuell geht das noch etwas schleppend, aber BYD fährt sich auch gerade erst warm und ich würde nicht ausschließen, dass ich diese Headline in ein paar Jahren mit Europa statt China bringe. Derzeit sieht es noch entspannt aus, weil BYD bei uns relativ „teuer“ (im Vergleich zu China) ist, aber das kann sich jederzeit ändern.

BYD steht für Build Your Dreams und ist ein etablierter Autohersteller in China. Ich konnte mir bereits ein Elektroauto von BYD anschauen, was mich noch nicht ganz überzeugt hat. Doch das trifft auch auf den neuen VW ID.3 von Volkswagen zu.

