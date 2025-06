Volkswagen: VW Polo in Europa muss Elektroautos weichen

Volkswagen hat die Produktion des VW Polo in Spanien eingestellt, so Automotive News Europe, der Kompaktwagen macht Platz für kommende Elektroautos. Konkret geht es um die kompakten MEB-Modelle (VW ID.2, Skoda Epic und Cupra Raval).

Das bedeutet aber nicht, dass der VW Polo bei uns eingestellt wird, er wird jetzt nur in Südafrika (VW-Werk in Kariega) produziert. Das Werk in Spanien wird jetzt von der Volkswagen AG umgebaut, damit die neuen Elektroautos bald starten können.

Wie sieht der Zeitplan aus? Der VW ID.2 wird Ende 2025 vorgestellt und startet ab 2026, bei den anderen zwei Elektroautos haben wir noch keinen Zeitraum. Ich gehe aber davon aus, dass Volkswagen selbst den Anfang mit der Plattform machen will.

Der VW Polo selbst hat keine Zukunft, aktuell jedenfalls. Nach dem Verbrenner steht hier noch kein Elektroauto im Raum, wie das beim VW Golf und VW Tiguan der Fall ist. Langfristig wird also der VW ID.2 die elektrische Alternative dazu sein.

VW ID.2 als Konzept

Cupra Raval als Konzept

Skoda Epic als Konzept

