Volkswagen zeigt neues ID-Design für China

Volkswagen fokussiert sich stärker auf China, wo man in letzter Zeit durchaus viele Federn lassen musste. Die Offensive startet aber nicht mit Serienfahrzeugen, denn es geht in guter alter Manier mit Konzepte los. Drei davon hat VW heute gezeigt.

Der VW ID. ERA von SAIC VOLKSWAGEN, ein geräumiges Full-Size-SUV mit drei Sitzreihen, gibt einen Ausblick auf das erste VW-Modell mit Range Extender.

Der VW ID. EVO von Volkswagen Anhui richtet sich an junge, Lifestyle-orientierte Kundinnen und Kunden, die sich gerne von der Masse abheben. Der ID. EVO ist das erste vollelektrische Full-Size-SUV in der ID. UNYX-Familie von Volkswagen und basiert auf einer 800-Volt-Plattform (bitte auch früher in Deutschland anbieten).

Der ID. AURA von FAW-Volkswagen ist das erste Konzeptfahrzeug, das auf der von Volkswagen eigens für China konzipierten Compact Main Platform (CMP) mit zonaler Elektronikarchitektur basiert. Hier will man „neue Maßstäbe“ setzen.

Über Geschmack kann man streiten, das Design wirkt auf jeden Fall frisch und die für mich größer Überraschung ist der Schritt zu 800 Volt. Der Evo löst den ID Unyx ab, der in China gar nicht gut ankommt. Bei uns verkauft der Konzern diesen als teuren Cupra Tavascan, in China kann man diese MEB-Technik nicht mehr anbieten.

Die ID-Reihe bei uns steht auch bald vor einem größeren Upgrade mit neuer Optik und Technik, aber Volkswagen war wohl nicht davon überzeugt, dass das für den weltweit größten Elektro-Markt ausreicht und hat daher die Strategie für China neu überarbeitet. Der große Sprung kommt bei uns wohl erst mit der SSP-Plattform.

