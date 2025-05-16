Volvo: Diese Elektroautos kommen (mit einer kleinen Überraschung)

Die Automobilwoche hat eine kleine Preview für Volvo veröffentlicht und auch wenn das Lineup an Elektroautos schon gut aufgestellt ist, so steht noch ein bisschen was bis zum Ende des Jahrzehnts an. Und es gibt auch eine kleine Überraschung.

Volvo plant einen ES60 für 2026

Es wird nämlich berichtet, dass neben dem bereits angekündigten Volvo ES90 für 2025 und dem bereits bestätigten Volvo EX60 für 2026, ein Volvo ES60 als etwas kompaktere Limousine kommt. Diese hat sich bisher noch nicht offiziell angedeutet.

Kommt für mich überraschend, da Volvo den Fokus voll auf SUVs gelegt hat. Was hingegen nicht geplant ist, ist ein elektrisches V-Modell, also ein Kombi. Ein Volvo EV60 oder Volvo EV90 wird es nicht geben (jedenfalls nicht in diesem Jahrzehnt).

Ganz neuer Volvo EX40 kommt 2027

Möglich wäre maximal ein Crossover für 2028, der dann aber am Ende doch mehr SUV ist. Apropos SUV, der Volvo EX40 und Volvo EC40 haben zwar mittlerweile neue Namen, sind technisch aber durchaus in die Jahre gekommen. Hier soll es 2027 eine ganz neue Generation (übrigens dann parallel zum Polestar 7) geben.

Technisch wäre das noch okay, aber falls es wirklich noch zwei Jahre dauert, dann wäre hier langsam ein Facelift nötig, welches den Innenraum der Modelle angeht.