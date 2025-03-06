Volvo zeigt erstmals den elektrischen EX60 für 2026

Volvo hat einige Modelle im Lineup als vollelektrische Version im Angebot, aber der Bestseller der Marke fehlt noch, der Volvo XC60. Dieser ist so wichtig, dass er 2026 das erste Elektroauto ist, welches mit der ganz neuen SPA3-Plattform erscheint.

Diese Woche hat Volvo den EX60, wie der XC60 als Elektroauto heißen wird, das erste Mal gezeigt. Im Rahmen des ES90-Events gab es eine kleine Preview und wir haben zum einen den Namen und auch ein bisschen vom Heck des EX60 gesehen.

Der Umriss ist auch ganz grob zu erkennen, Details nennt Volvo aber nicht. Mich wundert nur, warum man den XC60 nicht schon mit der SPA2-Plattform als rein elektrisches Modell realisiert hat, immerhin war es in den letzten Jahren immer das meistverkaufte Auto der Marke. Der EX60 bringt übrigens eine Besonderheit mit.

Bisher nutzt die Geely-Marke nur Mischplattformen für die Elektroautos, doch die SPA3-Plattform ist nur für Elektroautos gedacht. Der XC60 wird mit Sicherheit im Lineup von Volvo bleiben, aber beide nutzen dann eine komplett andere Basis.