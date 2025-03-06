Mobilität

Volvo zeigt erstmals den elektrischen EX60 für 2026

Autor-Bild
Von
|
Volvo Ex60 Teaser

Volvo hat einige Modelle im Lineup als vollelektrische Version im Angebot, aber der Bestseller der Marke fehlt noch, der Volvo XC60. Dieser ist so wichtig, dass er 2026 das erste Elektroauto ist, welches mit der ganz neuen SPA3-Plattform erscheint.

Diese Woche hat Volvo den EX60, wie der XC60 als Elektroauto heißen wird, das erste Mal gezeigt. Im Rahmen des ES90-Events gab es eine kleine Preview und wir haben zum einen den Namen und auch ein bisschen vom Heck des EX60 gesehen.

Der Umriss ist auch ganz grob zu erkennen, Details nennt Volvo aber nicht. Mich wundert nur, warum man den XC60 nicht schon mit der SPA2-Plattform als rein elektrisches Modell realisiert hat, immerhin war es in den letzten Jahren immer das meistverkaufte Auto der Marke. Der EX60 bringt übrigens eine Besonderheit mit.

Bisher nutzt die Geely-Marke nur Mischplattformen für die Elektroautos, doch die SPA3-Plattform ist nur für Elektroautos gedacht. Der XC60 wird mit Sicherheit im Lineup von Volvo bleiben, aber beide nutzen dann eine komplett andere Basis.

Vw Id2 Bedienung

Volkswagen mit physischen Tasten: VW kehrt zurück zu den Wurzeln

Der kommende VW ID.1 wird ebenfalls physische Tasten an den wichtigsten Stellen haben, das haben wir beim gestrigen Konzept gesehen.…

6. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volvo zeigt erstmals den elektrischen EX60 für 2026
Weitere Neuigkeiten
Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten
in Events
Samsung Galaxy S26: So sehen die drei neuen Flaggschiffe aus
in Smartphones
Avm Fritzbox 7530 Ax
FRITZ!Box 7530 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Die PlayStation 6 kommt ohne integriertes Laufwerk
in Gaming
mobiFlip verbessert Tarifvergleich für SIM-only-Angebote
in Tarife
Apple iPhone 17: Hier sehen wir wohl das ganz neue Zubehör
in Zubehör
Cupra El Born Licht Header
Volkswagen: „Wir investieren weiterhin in Seat“
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
Der neue VW ID.3 wird noch kein VW ID Golf
in Mobilität
Apple Airpods Header
Apple AirPods „Ultra“: Sehen wir ein ganz neues Highend-Modell?
in Audio
Nothing Ear 3 kommt: Datum für neuen Kopfhörer
in Audio