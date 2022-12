Volvo EX30: Der kompakte Elektro-SUV spielt eine wichtige Rolle

Volvo bestätigte vor ein paar Wochen, dass wir einen kompakten Elektro-SUV sehen werden und diese Woche verriet Jim Rowan, dass dieser 2023 kommt. Falls man der neuen Logik von Volvo folgt, dann wird das wohl ein Volvo EX30 sein.

Volvo EX30: Wichtiges Auto für die Zukunft

Das kompakte Modell sei ein „sehr wichtiges Auto“ für Volvo, denn Volvo will mehr Autos verkaufen und Volvo will vor allem mehr Elektroautos verkaufen. Momentan hat man nur zwei größere SUVs im Portfolio – und bald einen sehr großen SUV.

Basis für den Volvo EX30 ist eine Elektro-Plattform von Geely, die auch Mercedes beim Smart #1 nutzt. Nur so kann Volvo schon jetzt ein kompaktes Elektro-Modell auf den Markt bringen, was außerdem auch kein umgebauter Verbrenner ist.

Wir sprechen bei diesem SUV also vermutlich über etwa 4,3 Meter Länge und einen Preis von etwa 40.000 Euro. Damit wildert Volvo neben Mercedes-Benz übrigens ebenfalls in der Preisklasse eines VW ID.3, der aber vielleicht etwas zu teuer ist.

Volvo EX30: Neue Kunden zur Marke holen

Volvo will neue Kunden gewinnen und strebt beim EX30 auch eher das Abo-Modell und weniger den klassischen Verkauf an. So will man auch das Alter der Kunden um ca. 10 Jahre senken. Wobei ein Volvo EX30 sicher auch 500+ Euro/Monat kostet.

Volvo setzt mit dem Wandel zu Elektromobilität also voll auf SUVs. Mittlere SUVs, wie der XC40 und C40, große SUVs wie der EX90 und kompakte SUVs wie der EX30. Man hat zwar Anfang 2022 betont, dass man bei Volvo nicht nur SUVs auf den Markt bringen möchte, doch kurzfristig scheint genau das die Strategie zu sein.

Stellantis: Das Elektroauto ist die Zukunft Der Verkehrssektor will klimaneutral werden und er muss es auch, denn die EU macht Druck. Aktuell sind Elektroautos im Trend, aber einige Hersteller werben auch immer gerne mal mit Alternativen. Meistens sind das die Hersteller, die den Trend der Elektromobilität…7. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->