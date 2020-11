VW Golf R: Volkswagen (noch) ohne Hybrid

Volkswagen wird heute den VW Golf R vorstellen, der das aktuelle Portfolio vom Golf 8 ergänzt. Die Ankündigung findet erst im Laufe des Tages statt, doch Autocar hat bereits die Details veröffentlicht. Volkswagen hat dem neuen VW Golf R jetzt 316 PS spendiert, das Gewicht reduziert und das Fahrverhalten optimiert.

VW Golf R (noch) ohne Plug-In-Hybrid

Was allerdings nicht gezeigt wurde, ist eine Hybrid-Version vom Golf R. Dabei hat Volkswagen zum Start ins neue Jahr erstmals einen Plug-In-Hybrid der R-Reihe gezeigt und später bekannt gegeben, dass man damit weitermachen möchte.

Modelle wie ein Golf R sind mittlerweile nicht mehr selbstverständlich, denn Ford musste sein RS-Modell vom Focus zum Beispiel einstellen. Man kann die CO2-Strafe dank Volvo nun umgehen, aber ein Focus RS wäre nicht förderlich für den Flottenwert gewesen. Volkswagen hingegen rechnet mit einer CO2-Strafe.

Warum hat man den neuen Golf R also nicht elektrifiziert, immerhin wird ein Plug-In-Hybrid besser gewichtet. Das könnte laut Autocar der nächste Schritt sein, denn es soll ein VW Golf R Plus mit knapp 400 PS kommen. Die zusätzliche Leistung bei dieser Plus-Version wird mit einem Elektromotor an der Hinterachse erreicht.

Der VW Golf R dürfte also nicht lange das Top-Modell vom Golf bleiben und man will bei Volkswagen angeblich eine Alternative für den Audi RS 3 und Mercedes-AMG A45 S auf den Markt bringen. Die wird dann aber nicht nur mehr Power als der Golf R haben, sondern auch als Plug-In-Hybrid auf den Markt kommen.

