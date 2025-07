VW Golf: Volkswagen spricht über den Preis des neuen Elektroautos

Man hat manchmal den Eindruck, als ob Volkswagen den VW ID.3 schon abgehakt hat, so häufig und gerne spricht man über die Zukunft mit einem elektrischen VW Golf. Und das, obwohl dieser Elektro-Golf noch sehr viele Jahre in der Zukunft liegt.

VW Golf: Bis zu 600 km reale Reichweite

Dabei stehen erste Eckdaten und Ziele bereits fest, so Kai Grünitz gegenüber Auto Motor und Sport. Das Design des elektrischen VW Golf, der gegen 2029 kommt, soll sich am Golf 4 orientieren, was jetzt nicht die schlechteste Entscheidung ist.

Im Alltag sollen reale 400 km mit der Basis möglich sein, was derzeit eher die Top-Version des VW ID.3 bietet, das beste Modell soll dann locker 600 km schaffen. Und am Schnelllader geht es in 15 Minuten von 10 auf 80 Prozent, denn die ganz neue SSP-Plattform von Volkswagen wird endlich die 800 Volt-Technik nutzen.

VW Golf: Startet nicht unter 30.000 Euro

Preislich sollte man zum Start mit etwa 33.000 Euro rechnen, was über dem VW Golf als Verbrenner und auch über dem VW ID.3 liegt. Doch wer weiß, wie sich der Markt in fünf Jahren entwickelt, sowas kann man heute noch nicht vorhersagen.

Volkswagen plant mit dem elektrischen VW Golf auch eine elektrische R-Version, damit ist aber erst deutlich später zu rechnen, diese kommt nicht vor 2030. Ein GTI, wie beim kommenden VW ID.2, könnte aber schon vorher auf dem Plan stehen.

VW habe laut eigenen Angaben auch bei der Software dazugelernt und will nicht den Fehler des VW Golf 8 und VW ID.3 begehen, es soll zum Start direkt eine gute und zuverlässige Software geben. Es ist noch unklar, welche Software der Konzern nutzen wird, bei VW steht jetzt der Schritt zu Android Automotive auf dem Plan.

Das klingt alles gut, aber das klingt für mich auch nach einem Stand, den ich gerne schon 2025 bei Volkswagen sehen würde. Mich wundert auch, warum das wirklich so lange dauert. Klar, damit hätte jetzt niemand Ende 2024 gerechnet, vielleicht auch nicht 2025, aber bis 2029 ist dann wirklich noch ein sehr langer Zeitraum.

