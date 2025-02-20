Mobilität

VW hält „Elektromobilität für die Technologie der Zukunft“

| 8 Kommentare
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Volkswagen wollte eigentlich ab 2025 schon Marktführer bei Elektroautos sein, im Moment kämpft man aber eher mit einer sinkenden Nachfrage. Daher steht seit ein paar Tagen im Raum, dass vielleicht das Verbrenner-Aus ab 2033 gekippt wird.

Doch grundsätzlich glaubt man bei Volkswagen noch an die Zukunft, so Oliver Blume, Chef der VW-Gruppe, im Gespräch mit dem ZDF. Man ist überzeugt, dass „die Elektromobilität die Technologie der Zukunft beim Automobil ist, weil sie dem Verbrenner haushoch überlegen ist“. Das Verbrenner-Aus ab 2035 sie auch okay.

Es wäre zwar wichtig, dass man immer mal wieder prüft, ob es noch realistisch ist, aber grundsätzlich hält Volkswagen als Konzern daran fest, dass Elektroautos die Zukunft sind. Die aktuelle Krise sei aber nicht direkt die Schuld des Managements, so Oliver Blume, die Entwicklung hätte man so nur schwer vorhersehen können.

Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen plant Software-Neustart ab 2027

Volkswagen hat vor ein paar Tagen verraten, dass sich bei der Software bei den VW-Modellen jetzt einiges ändern wird und…

20. Februar 2025 | Jetzt lesen →

  1. Thomas Höllriegl 🏅
    sagt am

    Bravo, VW. Zehn Jahre zu spät, aber besser spät als nie.

    … das ist doch alles nur noch eine Farce.

    Antworten
  2. Rob 👋
    sagt am

    Euer ERNST? „Die aktuelle Krise sei aber nicht direkt die Schuld des Managements, so Oliver Blume, die Entwicklung hätte man so nur schwer vorhersehen können.“

    komisch das Tesla BYD und Smart & Co das schon vorausgesehen haben, und auf die richtige Technologie gesetzt haben. Sogar BMW hat den Wechsel geschafft oder hüpft gerade noch rechtzeitig rüber. Auch bei Technologieoffenheit setzt sich die beste und günstigste Lösung durch.

    Antworten
    1. Gast 🎖
      sagt am zu Rob ⇡

      Besonders geil, wenn man sich überlegt, dass sein Vorgänger unter anderem rausgeflogen ist, weil er genau diese Entwicklung vorher gesehen hat. Kannste Dir alles nicht ausdenken…

      Antworten
    2. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Rob ⇡

      Du denkst gerade verkehrt herum. Gemeint ist, dass sie geglaubt haben Elektroautos würden sich viel schneller durchsetzen und sie jetzt in der prekären Situation sind weiter Benziner bauen zu müssen.

      Schließlich verkauft auch das genannte BYD zu über 50 Prozent Verbrenner in Form von Hybriden. Vornehmlich ohnehin aber nur in China im Bereich 5000 bis 15.000 Euro. Die Firma exportiert kaum.

      Antworten
  3. René H. 🔆
    sagt am

    Wann beginnt für VW die Zukunft? Oder geht’s eher um’s Ob?

    Antworten
    1. Thomas 💎
      sagt am zu René H. ⇡

      Diese Frage würde ich eher an Toyota, Mazda, Subaru und Suzuki stellen, welche noch immer mit Milliarden ihre Verbrenner- Wasserstoff- oder Wankelmotor Technologien von anno dazumal optimieren wollen.

      Antworten
      1. Carlo 🔅
        sagt am zu Thomas ⇡

        Was sich am Ende auszahlen wird. Alle genannten japanischen Firmen geht es blendend

        Antworten
      2. René H. 🔆
        sagt am zu Thomas ⇡

        Offenbar kennt Toyota den Menschen und seine Beharrungskräfte besser und wartet einfach ab. In der Zwischenzeit cashen sie noch ordentlich mit Verbrennern und Hybriden. Die anderen Marken spielen keine Rolle.

        Antworten

