VW hält „Elektromobilität für die Technologie der Zukunft“

Volkswagen wollte eigentlich ab 2025 schon Marktführer bei Elektroautos sein, im Moment kämpft man aber eher mit einer sinkenden Nachfrage. Daher steht seit ein paar Tagen im Raum, dass vielleicht das Verbrenner-Aus ab 2033 gekippt wird.

Doch grundsätzlich glaubt man bei Volkswagen noch an die Zukunft, so Oliver Blume, Chef der VW-Gruppe, im Gespräch mit dem ZDF. Man ist überzeugt, dass „die Elektromobilität die Technologie der Zukunft beim Automobil ist, weil sie dem Verbrenner haushoch überlegen ist“. Das Verbrenner-Aus ab 2035 sie auch okay.

Es wäre zwar wichtig, dass man immer mal wieder prüft, ob es noch realistisch ist, aber grundsätzlich hält Volkswagen als Konzern daran fest, dass Elektroautos die Zukunft sind. Die aktuelle Krise sei aber nicht direkt die Schuld des Managements, so Oliver Blume, die Entwicklung hätte man so nur schwer vorhersehen können.