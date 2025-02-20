Volkswagen plant Software-Neustart ab 2027

Mobilität

Volkswagen hat vor ein paar Tagen verraten, dass sich bei der Software bei den VW-Modellen jetzt einiges ändern wird und 2026 ein Umbau ansteht. Man setzt in Zukunft auf eine neue Software, die jetzt gemeinsam mit Rivian entwickelt wird.

Bisher war von einem Start mit dem elektrischen VW Golf die Rede, der 2028 oder 2029 kommt, aber so lange müssen wir nicht warten. In der Automobilwoche hat VW verraten, dass die neue Software schon 2027 bei VW zum Einsatz kommt.

Man wollte noch nicht sagen, um welches Auto es sich handelt, aber das wäre vor dem Start der neuen SSP-Plattform, vielleicht geht es mit dem VW ID.1 los. VW hat nur verraten, dass es nicht der elektrische Golf und der elektrische T-Roc sind.

Da hat sich der Konzern einiges für die nächsten Jahre vorgenommen. Aufwertung der MEB-Plattform, deutlich bessere ID-Modelle, wie mit einem neuen ID.3 und ID.4 im Jahr darauf, Entwicklung der SSP-Plattform, Schritt zu Android Automotive, die Partnerschaft mit Rivian, das kostet Geld und bringt natürlich auch Risiken mit.

