VW ID.1 kommt: Volkswagen bestätigt günstige Elektroautos ab 2027

Es gibt ja immer eine Debatte, ab wann man über ein „günstiges Elektroauto“ bei den Ankündigungen sprechen kann, aber bei einem Preis von ca. 20.000 Euro ist das vermutlich für alle in Ordnung. Genau das hat Volkswagen für 2027 geplant.

Die Volkswagen AG möchte Elektroautos (Mehrzahl) in der Einsteigerklasse auf den Markt bringen, nennt allerdings noch keine weiteren Details. Einen kleinen Umriss gibt es heute schon, siehe Beitragsbild, das könnte dann der erste VW ID.1 werden.

VW kehrt wieder zu alten Marken zurück

Wobei an dieser Stelle noch erwähnt sei, dass Volkswagen nicht mehr der größte Fan der neuen Marken „ID“ und „GTX“ ist und wir in Zukunft einen elektrischen Golf und Tiguan bekommen und auch GTX wird aussterben und doch von GTI ersetzt.

Es könnte also auch sein, dass es kein VW ID.1, sondern ein VW Up oder ein ganz neues Modell wird. Doch warum kündigt man diesen Schritt ausgerechnet jetzt und ohne Details an? Immerhin dauert dieser Schritt vermutlich noch volle drei Jahre.

Nun, es gab negative Schlagzeilen von Renault diese Woche, da die Volkswagen AG nicht für einen Deal bereit war. Vermutlich wollte man so klares ein Zeichen setzen und hier zeigen, dass das mit den günstigen Elektroautos ab 2027 klappen wird.

