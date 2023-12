VW ID 3.5: Software-Update bringt bidirektionales Laden mit

Volkswagen hat es bereits angekündigt und jetzt wird es verteilt: bidirektionales Laden für die Elektroautos der VW ID-Flotte. Mit Version 3.5 der ID-Software zieht die Funktion bei den Elektroautos mit den großen Akkus (77 kWh) offiziell ein.

Bidirektionales Laden verwandelt Elektroautos in Energiespeicher für zu Hause, das nennt sich auch „Vehicle to Home“. Energiespeicher für daheim sind nicht günstig und Elektroautos haben sowieso oft große Akkus, da bietet sich diese Option an.

Volkswagen ist einer der ersten Anbieter für eine bidirektionale Ladelösung auf Basis des in Europa mehrheitlich verbreiteten DC-Ladestandards CCS (Combined Charging System). Grundlage für das bidirektionale Laden ist die ISO-Norm 15118-2, welche die Kommunikation zwischen Elektrofahrzeug und Wallbox beschreibt.

Ich bin leider nicht ganz auf dem Stand, wie das mit den Software-Updates bei VW gerade läuft, laut Foren gibt es schon Autos mit Version 3.5, aber bisher war nicht ganz klar, was das Update mitbringt. Informiert euch da also direkt bei Volkswagen.

Die anderen VW-Marken haben diesen Schritt bisher noch nicht kommuniziert, aber ich gehe davon aus, dass wir das auch bald bei Cupra, Skoda und Audi sehen. Mehr Details zum bidirektionalen Laden in den ID-Autos gibt es direkt bei Volkswagen.

