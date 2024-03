VW ID Buzz: Der Elektro-Bulli für Camper kommt

Volkswagen Nutzfahrzeuge kündigte heute den VW ID Buzz GTX an und damit gibt es jetzt alle ID-Modelle als Performance-Version. Doch das ist vielleicht nicht das, was Bulli-Fans erwarten, hier gibt es ein anderes Modell, was sehr beliebt ist.

Der Bulli wird auch gerne als Camper genutzt und Volkswagen bestätigte damals auch, dass ein solcher als Elektroauto geplant sei. Das war aber schon 2021, wo bleibt diese Version also? Letztes Jahr gab es sogar Gerüchte über ein Ende.

VW ID Buzz „California“ ist auf dem Plan

Nein, dem ist nicht so, aber der VW ID Buzz „California“ kommt erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts. Und womöglich auch erst gegen Ende. Der Grund sei die Nachfrage, so Volkswagen, diese sei momentan einfach noch viel zu gering.

Ein Problem könnte aber auch die Reichweite der aktuellen Version sein, denn bei einem Camper, mit dem man lange Strecken fährt, und der noch mal ein paar kg mehr wiegt, wäre die aktuelle Basis des VW ID Buzz auch nicht direkt geeignet.

Doch so ein Buzz kommt und auch wenn es noch etwas dauert, Volkswagen hat diesen weiterhin auf dem Schirm. Aktuell ist der Verbrenner bei so einer Klasse aber die bessere Wahl. Ich vermute, dass VW die zweite Generation abwartet.

