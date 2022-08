VW ID Buzz: Volkswagen knackt bereits 10.000 Einheiten

Der VW ID Buzz steht noch nicht bei Händlern und die Medien dürfen den ersten Elektro-Bus von Volkswagen erst jetzt fahren, doch die Nachfrage ist jetzt schon sehr groß. Über 10.000 Einheiten des VW ID Buzz wurden bisher schon bestellt.

Die Serienproduktion findet in Hannover statt, wo der VW ID Buzz seit Mai gebaut wird. Erste Auslieferungen beginnen im Oktober und in diesem Jahr hat VW eine Kapazität von 15.000 Einheiten eingeplant, der Buzz ist also bald ausverkauft.

-->

Der Vorverkauf läuft seit Mai und wenn man bedenkt, dass das ein über 60.000 Euro teurer Bulli ist, sind das sehr gute Zahlen. Freut mich auch, dass nicht nur die Elektro-SUVs gut ankommen, ich finde den VW ID Buzz auch sehr spannend.

Norwegen führt übrigens mit über 3.000 Bestellungen, gefolgt von Deutschland mit ca. 2.500 Bestellungen. Die Nachfrage dürfte sicher bald steigen, denn viele warten gerne den ersten Fahreindruck der Medien ab und da wird bald Material kommen.

Dodge Charger: Erstes Elektroauto mit „sehr lautem Auspuff“ Die Muscle-Cars von Dodge werden rein elektrisch, daran führt kein Weg vorbei. Und diese Woche hat die Marke das erste Konzept gezeigt, den Dodge Charger Daytona SRT. Ein Marktstart ist für 2024 geplant und es gibt drei Neuheiten. Elektrischer Dodge…18. August 2022 JETZT LESEN →

-->