VW ID Cross: Volkswagen plant wohl ein neues Elektroauto

Volkswagen präsentierte in den letzten Jahren sehr viele ID-Studien, die man jetzt nach und nach als Serienversion auf den Markt brachte. Neue Konzepte gab es in dieser Zeit aber kaum, der Fokus lag tatsächlich auf der Umsetzung der Konzepte.

Volkswagen plant einen VW ID Cross

Es wäre aber möglich, dass wir 2024 ein neues Konzept namens „VW ID Cross“ sehen werden, denn diese Bezeichnung hat sich die Volkswagen AG jetzt in Europa sichern lassen. Beim Deutschen Patentamt findet man den neuen Cross ebenfalls.

Details liefert so ein Patenteintrag für einen Namen natürlich nicht, aber der Name hat mich direkt an den VW ID Crozz von 2017 erinnert, aus dem der heutige VW ID.5 wurde. Hat Volkswagen also womöglich einen weiteren Elektro-SUV geplant?

Kompakter Elektro-SUV von Volkswagen

Gut möglich, dass der VW ID Cross die Studie für den elektrischen Tiguan oder den einen kompakten SUV wird, der VW ID.3 soll immerhin als SUV kommen. Der VW ID Cross könnte also auch die erste Grundlage für einen elektrischen T-Roc werden.

Anfang des Jahres hat Volkswagen bestätigt, dass das Werk in Wolfsburg einen elektrischen SUV bekommt, womöglich bereitet man sich bei VW jetzt auf dessen Einführung vor. Als Name für den kompakten SUV stand mal VW ID.3 X im Raum, aber da VW derzeit wieder mit klassischen Namen liebäugelt, gehe ich nicht davon aus.

Volkswagen in der Krise: Die Situation bei VW ist „sehr kritisch“ Das erste Halbjahr 2023 lief gut für Volkswagen und die Zahlen sind positiv. Doch intern herrscht bereits ein Krisenmodus, denn die kommenden Monate und auch 2024 sehen anders aus. Laut […]27. November 2023 JETZT LESEN →

-->