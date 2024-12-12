waipu.tv: 50 % Rabatt bei Amazon
Der Online-TV-Anbieter waipu.tv war bereits häufig Thema hier im Blog. Nun lässt sich für Nutzer des Dienstes wieder etwas sparen, und zwar über Amazon.
So kann man ab sofort und noch bis zum 18. Dezember 2024 Guthaben für die waipu.tv-Pakete Comfort oder Perfect Plus mit 50 Prozent Rabatt erwerben. Das Prepaid-Guthaben bietet je sechs bzw. zwölf Monate lang das entsprechende Paket, welches danach automatisch endet. Die Angabe einer Bankverbindung oder Kreditkarte ist gegenüber waipu.tv somit nicht nötig. Der Rabatt wird im Kassenvorgang verrechnet.
Die Nutzer von waipu.tv können das TV-Programm auf bis zu vier Geräten – egal ob Smartphone, Chromecast, Fire-TV, Browser auf dem Laptop, Tablet oder PC – gleichzeitig empfangen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Kanälen sind unter waipu.tv verfügbar.
Zur waipu.tv-Aktion bei Amazon →
