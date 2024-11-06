Schnäppchen

waipu.tv bekommt neue Sender

Waipu Tv

Waipu.tv erweitert sein Programmangebot um vier neue BBC-Kanäle: BBC Food, BBC Travel, BBC History und Top Gear.

BBC Food und BBC Travel sind bereits verfügbar, BBC History und Top Gear werden ab dem 11. November für alle Nutzer ohne Zusatzkosten freigeschaltet. Mit diesen Neuzugängen steigt die Zahl der HD-Kanäle auf 280.

Die Inhalte der neuen BBC-Kanäle sind zudem jederzeit über die Mediathek von waipu.tv abrufbar. Über die „waiputhek“ können Nutzer auf Shows, Dokumentationen und Reportagen zugreifen und ihre Lieblingssendungen ansehen, wann immer sie wollen.

Die neuen Kanäle im Detail (laut waipu.tv)

  • BBC Food: Der Sender lädt zu einer kulinarischen Reise rund um den Globus ein und das ganz bequem vom Sofa aus. Beliebte Köche und Moderatoren inspirieren rund um die Themen Kochen, Lebensmittel und Genuss.
  • BBC History: Von der Antike bis zur Neuzeit – BBC History beleuchtet die spannendsten Epochen der Weltgeschichte und zeigt packende Dokumentationen, die die Geheimnisse und Ereignisse der Vergangenheit lebendig machen.
  • BBC Travel: Der Sender nimmt seine Zuschauer virtuell mit auf spektakuläre Abenteuer und zeigt die faszinierendsten Orte. Preisgekrönte Moderatoren führen durch die Schönheit und Vielfalt unseres Planeten.
  • Top Gear: Der Kultsender für alle Autoenthusiasten zeigt adrenalingeladene Tests, atemberaubende Fahrzeuge, epische Herausforderungen mit dem Humor des legendären Top Gear-Teams.

Die Nutzer von waipu.tv können das TV-Programm auf bis zu vier Geräten – egal ob Smartphone, Chromecast, Fire-TV, Browser auf dem Laptop, Tablet oder PC – gleichzeitig empfangen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Kanälen sind unter waipu.tv verfügbar.

  1. FaceOfIngo 🌀
    sagt am

    Mir wäre BBC One lieber, dann könnte ich wenigstens Doctor Who dort sehen. Kann ich zwar auch auf Disney+ und ARD One, aber auf BBC hätte halt noch einen Charme.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Schnäppchen / Unterhaltung / ...
