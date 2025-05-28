Schnäppchen

waipu.tv bietet Netflix-Kombiangebote mit 50 % Rabatt (letzte Chance!)

Von
| 6 Kommentare
Waipu Tv

Der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv hat neue Kombipakete mit dem Streamingdienst Netflix vorgestellt.

Hinweis: Die waipu.tv + Netflix Aktion läuft nur noch bis Sonntag, 01.06.25 um 23:59 Uhr.

Kunden können zwischen drei Tarifvarianten wählen, die das waipu.tv-Paket „Perfect Plus“ jeweils mit einem unterschiedlichen Netflix-Abo kombinieren. Die Preisgestaltung sieht Rabatte von rund 50 Prozent gegenüber den regulären Einzelpreisen vor. Die Angebote sind ab sofort verfügbar.

Zur Auswahl stehen „Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung“ für 9,00 Euro im Monat, „Perfect Plus mit Netflix Standard“ für 13,74 Euro monatlich und „Perfect Plus mit Netflix Premium“ für 16,74 Euro monatlich. Der beworbene Rabatt gilt jeweils für einen Zeitraum von zwölf Monaten, wobei alle Pakete monatlich kündbar sind.

Waipu Netflix Deal 05 2025

Beim günstigsten Paket handelt es sich um das werbefinanzierte Netflix-Abo, das in Kombination mit dem waipu.tv-Angebot etwa 50 Prozent weniger kostet als bei getrennter Buchung. Dasselbe gilt für die beiden anderen Optionen, bei denen Kunden Netflix ohne Werbung und in höherer Bildqualität nutzen können. Die Preisnachlässe basieren auf den derzeitigen Einzelpreisen der jeweiligen Netflix-Abos.

Zum waipu.tv Streaming-Deal →

6 Kommentare
  1. hugo 🌀
    sagt am

    Meine Eltern haben weiterhin ihren Kabelanschluss behalten und zahlen dafür 4 oder 5€ im Monat. Wenn man dies mit dem Angebot von waipu Vergleich, ist es schon frech, was die Kabelbetreiber verlangen. Sie haben nur die öffentlich rechtlichen in HD und den Rest in SD.

    Antworten
  2. jennifer 🍀
    sagt am

    Nach 12 Monaten wird es dann richtig teuer.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu jennifer ⇡

      Das ist immer so bei solchen Angeboten. Es gibt aber übers Jahr gesehen so oft Aktionen, dass man quasi nahtlos günstig weiter schauen kann. Man muss sich allerdings aktiv kümmern.

      Antworten
      1. jennifer 🍀
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Nein,

        Wer kann die Aktionsangebote buchen?

        Das Aktionsangebot kann von Neukunden sowie Bestandskunden beim Wechsel in ein höheres gebucht werden.

        Also als Bestandskunde nur, wenn man ein höheres Angebot bucht….

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu jennifer ⇡

          Je nachdem, was du gebucht hast, musst du rechtzeitig kündigen und bei einer neuen Aktion zuschlagen. Ich wusste nicht, dass dir die Basic nicht bekannt sind, sorry.

          Antworten
        2. Mårtiň 🌀
          sagt am zu jennifer ⇡

          Also ich nutze seit vielen Jahren immer wieder solche Deals, ich zahle nie mehr als 50 % des Originalpreises. Einfach rechtzeitig kündigen und neu buchen. Wie bei jedem Mobilfunkvertrag oder jedem anderen Vertrag auch.

          Antworten

