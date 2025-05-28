waipu.tv bietet Netflix-Kombiangebote mit 50 % Rabatt (letzte Chance!)

Der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv hat neue Kombipakete mit dem Streamingdienst Netflix vorgestellt.

Hinweis: Die waipu.tv + Netflix Aktion läuft nur noch bis Sonntag, 01.06.25 um 23:59 Uhr.

Kunden können zwischen drei Tarifvarianten wählen, die das waipu.tv-Paket „Perfect Plus“ jeweils mit einem unterschiedlichen Netflix-Abo kombinieren. Die Preisgestaltung sieht Rabatte von rund 50 Prozent gegenüber den regulären Einzelpreisen vor. Die Angebote sind ab sofort verfügbar.

Zur Auswahl stehen „Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung“ für 9,00 Euro im Monat, „Perfect Plus mit Netflix Standard“ für 13,74 Euro monatlich und „Perfect Plus mit Netflix Premium“ für 16,74 Euro monatlich. Der beworbene Rabatt gilt jeweils für einen Zeitraum von zwölf Monaten, wobei alle Pakete monatlich kündbar sind.

Beim günstigsten Paket handelt es sich um das werbefinanzierte Netflix-Abo, das in Kombination mit dem waipu.tv-Angebot etwa 50 Prozent weniger kostet als bei getrennter Buchung. Dasselbe gilt für die beiden anderen Optionen, bei denen Kunden Netflix ohne Werbung und in höherer Bildqualität nutzen können. Die Preisnachlässe basieren auf den derzeitigen Einzelpreisen der jeweiligen Netflix-Abos.

