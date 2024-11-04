Schnäppchen

waipu.tv bringt alle Streaming-Dienste auf eine Oberfläche

Von
Waipu Tv

Der neue waipu.tv 4K Stick präsentiert sich als Entertainment-Plattform mit einer verbesserten, personalisierten Startseite, die den Nutzern alle wichtigen TV-Inhalte und Streaming-Apps mit nur einem Klick zugänglich macht.

Die neue Oberfläche ermöglicht laut Anbieter einen einfachen Zugriff auf lineares Fernsehen, On-Demand-Angebote und Inhalte von Drittanbietern wie Netflix und Disney. Die Startseite ist frei konfigurierbar und bietet maßgeschneiderte Content-Empfehlungen sowie eine Suchfunktion, die sogar per Sprachbefehl aktiviert werden kann.

Ein Highlight des waipu.tv 4K Sticks ist die Nutzung ohne Google-Konto, was Apple-Nutzern den Zugang erleichtert und Updates vereinfacht. Neu gestaltete Player Controls ermöglichen eine bessere Steuerung während des Fernsehens, wobei Programmdetails und Empfehlungen in das laufende Programm integriert sind. Funktionen wie Teletext oder Aufnahme sind leichter zugänglich. Für Nutzer eines FireTV-Sticks eventuell interessant: die Startseite ist komplett werbefrei.

