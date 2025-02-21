waipu.tv: Perfect Plus doppelt so lange kostenlos – letzte Chance

Der Online-TV-Anbieter waipu.tv blickt bereits auf über zwei Millionen Kunden. Jetzt gibt es ein neues Angebot, um diese Zahl zu steigern.

Neukunden können das Paket Perfect Plus doppelt so lange wie gewohnt – also 2 Monate – kostenlos testen. Damit sparen sie fast 30 Euro im Vergleich zu den regulären Kosten und erhalten Zugang zu einer sehr guten Alternative zu Kabel- und Satellitenfernsehen.

Das Paket Perfect Plus bietet mehr als 290 TV-Kanäle, davon über 280 in HD, sowie mehr als 70 Pay-TV-Kanäle. Hinzu kommt die waiputhek, mit über 30.000 Filmen, Serien und Shows auf Abruf. Die Nutzer erhalten zudem Funktionen wie persönlichen Cloud-Speicher, einen Serien-Aufnahme-Assistenten, eine Restart-Funktion und individuelle Programmempfehlungen.

Das Angebot startet am heutigen 3. Februar 2025 um 10:00 Uhr und gilt ausschließlich für Neukunden. Ein Gutschein ist nicht erforderlich, das Angebot wird automatisch freigeschaltet. Nach den zwei Gratismonaten kostet das Paket 14,99 Euro pro Monat und kann jederzeit gekündigt werden.

