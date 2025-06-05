waipu.tv Streaming-Paket mit 4K-Stick für 5 Euro pro Monat

Schnäppchen

Über Freenet wird derzeit ein zeitlich befristetes Paket rund um den Streamingdienst waipu.tv angeboten. Kunden erhalten das „Perfect Plus“-Paket zusammen mit einem 4K-Streaming-Stick für 12 Monate zum Gesamtpreis von 61 Euro. Die monatliche Gebühr beträgt dabei 5 Euro, hinzu kommt eine einmalige Zuzahlung von 1 Euro für den Stick. Laut Anbieter liegt der reguläre Gesamtpreis für dieses Paket bei über 195 Euro, sodass hier mit einem deutlichen Rabatt geworben wird.

Das Angebot umfasst unter anderem Zugang zu über 300 Fernsehsendern, von denen über 290 in HD-Qualität ausgestrahlt werden. Darüber hinaus sind über 70 Pay-TV-Sender im Paket enthalten. Ebenfalls Teil des Angebots sind mehr als 40.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Kunden können bis zu vier parallele Streams nutzen und erhalten 150 Stunden Aufnahmespeicher. Funktionen wie Pausieren, Zurückspulen und Neustarten von Inhalten sind ebenfalls verfügbar.

Laufzeit, Kostenstruktur und Bedingungen

Die Mindestvertragslaufzeit des Angebots beträgt 12 Monate. Ab dem 13. Monat verlängert sich das Abonnement automatisch zu einem Preis von 9,99 Euro pro Monat, sofern keine Kündigung erfolgt. Eine Kündigung ist nach Ablauf der Mindestlaufzeit monatlich möglich. Obacht: Der im Angebot enthaltene 4K-Stick wird zur Miete bereitgestellt und geht nicht in das Eigentum des Nutzers über.

Alternative: waipu.tv und WOW Filme & Serie von Sky: 65 % Rabatt für ein Jahr

waipu.tv 4K Streaming-Stick Hardware

  • Prozessor: Amlogic 905Y4 (DMPIS: 16.5k), Quad-Core-Cortex-A35
  • Arbeitsspeicher: 2 GB (DDR)
  • Flash-Speicher: eMMC 8 GB
  • WLAN: 2,4 und 5,0 Ghz / 802.11 b/g/n/a /AC Wifi 5 2T2R
  • HDMI: HDMI 2.1, HDCP 2.2
  • Bildauflösung: 4K, 1080p/I, 720p, HDR, AV1
  • Maße des Sticks: Breite: 5,5 cm; Länge Box: ca 8 cm; Höhe: ca. 1,5 cm
  • Betriebssystem: Android 11 für Android TV (bei Auslieferung)
  • Strom-Verbrauch: < 0,5 W im Stand-by; < 2,5 W im Betrieb

  1. ChrisHa 🍀
    sagt am

    Wer den Stick nicht benötigt, kann das Angebot direkt von Waipu nutzen, da gibts auch Perfekt Plus für 5,99 Euro- allerdings OHNE Stick, dafür aber mit WOW.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu ChrisHa ⇡

      Hier zu finden: https://www.mobiflip.de/shortnews/waipu-tv-und-wow-filme-serie-von-sky-65-rabatt-fuer-ein-jahr/

      Antworten

