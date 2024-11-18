waipu.tv und WOW Filme & Serie von Sky: Jahrespaket mit starkem Rabatt

Die Kooperation zwischen waipu.tv und WOW geht mit einem attraktiven Angebot für Entertainment-Fans in eine neue Runde.

Mit dem „Perfect Plus mit WOW Filme & Serien Jahrespaket“ erhalten Neukunden Zugang zu über 280 TV-Sendern und ein umfangreiches Streaming-Paket mit Blockbustern, Top-Serien und exklusiven Inhalten von WOW – und das zum einmaligen Sonderpreis von nur 5,00 € monatlich statt 19,99 €.

Das Angebot bietet demnach einen Rabatt von 75 % für ein ganzes Jahr, was einer Ersparnis von 180,00 € entspricht. Nach Ablauf der ersten 12 Monate geht das Paket automatisch in das monatlich kündbare Paket Perfect Plus über, sofern nicht rechtzeitig gekündigt wird. Dieses Paket kostet dann 12,99 € pro Monat. Die Aktion läuft bis zum 19. November 2024 oder „solange der Vorrat reicht“.

Neukunden, die dieses Aktionspaket buchen, erhalten zusätzlich einen WOW-Gutschein für 12 Monate, der bis zum 31. Dezember 2024 eingelöst werden kann. Dieser ermöglicht den Zugriff auf das Filmangebot von WOW, darunter Kinoblockbuster, aktuelle Serienhits und Originale von Anbietern wie HBO und Sky. Der Gutschein ist nicht übertragbar und kann nicht mit anderen Rabatten oder Angeboten kombiniert werden.

Die Anmeldung erfolgt einfach über waipu.tv, die Einlösung des WOW-Gutscheins über die WOW-Website.

Zur waipu.tv + WOW „Filme & Serie“-Aktion →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.