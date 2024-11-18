Schnäppchen

waipu.tv und WOW Filme & Serie von Sky: Jahrespaket mit starkem Rabatt

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Waipu Tv

Die Kooperation zwischen waipu.tv und WOW geht mit einem attraktiven Angebot für Entertainment-Fans in eine neue Runde.

Update

Die Aktion läuft nur noch bis 19.11.23 um 23:59 Uhr!

Mit dem „Perfect Plus mit WOW Filme & Serien Jahrespaket“ erhalten Neukunden Zugang zu über 280 TV-Sendern und ein umfangreiches Streaming-Paket mit Blockbustern, Top-Serien und exklusiven Inhalten von WOW – und das zum einmaligen Sonderpreis von nur 5,00 € monatlich statt 19,99 €.

Das Angebot bietet demnach einen Rabatt von 75 % für ein ganzes Jahr, was einer Ersparnis von 180,00 € entspricht. Nach Ablauf der ersten 12 Monate geht das Paket automatisch in das monatlich kündbare Paket Perfect Plus über, sofern nicht rechtzeitig gekündigt wird. Dieses Paket kostet dann 12,99 € pro Monat. Die Aktion läuft bis zum 19. November 2024 oder „solange der Vorrat reicht“.

Neukunden, die dieses Aktionspaket buchen, erhalten zusätzlich einen WOW-Gutschein für 12 Monate, der bis zum 31. Dezember 2024 eingelöst werden kann. Dieser ermöglicht den Zugriff auf das Filmangebot von WOW, darunter Kinoblockbuster, aktuelle Serienhits und Originale von Anbietern wie HBO und Sky. Der Gutschein ist nicht übertragbar und kann nicht mit anderen Rabatten oder Angeboten kombiniert werden.

Die Anmeldung erfolgt einfach über waipu.tv, die Einlösung des WOW-Gutscheins über die WOW-Website.

Zur waipu.tv + WOW „Filme & Serie“-Aktion →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden2 Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Fast so gut wie das Paramount Angebot damals.

    Antworten
    1. MichaelG 🏅
      sagt am zu Sam ⇡

      Richtig!
      Und bin mehr als zufrieden mit Waipu und Paramount+
      Gekündigt ist auch schon. Denke es wird ein Winback kommen, Ansonsten neu abschliessen und gut!

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Schnäppchen / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Sonos Era 300 Detail
Sonos bekommt spannende Smart Home-Neuerung
in Smart Home
Amazon Kindle Colorsoft 2024 Header
Amazon plant einen neuen Kindle mit Farbdisplay
in News
Das ist die erste Türklingel von Philips Hue
in Smart Home
Leak zeigt die neue Philips Hue Bridge Pro
in Smart Home
Siri im Zentrum: Apple plant großen Neustart ab 2026
in Smart Home
Apple Ipad Farben Header
Das iPad bekommt bald die Apple Intelligence
in Tablets
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple Watch: Roadmap-Leak bringt eine kleine Überraschung mit
in Wearables
Apple Ipad Mini 7 2024 Header
Apple: Das neue iPad mini bekommt wieder keinen M-Chip
in Tablets
Apple Homepod Mini Color Lineup
Apple plant neuen HomePod mini 2 für 2025
in Smart Home
Classroom Klasse Schule
Fast jedes zweite Kind hat schon in der Grundschule ein Smartphone – so sehen es die Eltern
in Gesellschaft