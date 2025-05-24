Mobilität

Wallboxen meist regelkonform, aber mit formalen Defiziten

Autor-Bild
Von
|
Vw Wallbox Elli Volkswagen Laden Elektro

Die Bundesnetzagentur hat in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung NRW eine stichprobenartige Überprüfung von Wallboxen durchgeführt.

Hintergrund ist die zunehmende Verbreitung von Elektromobilität und der dadurch bedingte steigende Bedarf an sicheren Lademöglichkeiten. Im Rahmen der Untersuchung konnten alle getesteten Produkte ohne unmittelbare Sicherheitsrisiken in Betrieb genommen werden. Es wurden keine gravierenden technischen Mängel festgestellt.

Festgestellte Mängel und Zuständigkeiten

Zwar traten keine sicherheitsrelevanten Gefahren auf, dennoch wurden bei einigen Geräten formale Mängel wie fehlende Kennzeichnungen festgestellt. Auch die Funktechnik der überprüften Wallboxen wurde getestet und funktionierte bei allen Geräten ohne Störungen.

Die Überwachung des Marktes ist aufgeteilt: Die Bundesnetzagentur ist für Produkte mit Funktechnik zuständig, während die Zuständigkeit für Geräte ohne Funktechnik bei den Landesbehörden liegt. In Nordrhein-Westfalen übernimmt diese Aufgabe das Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung.

Die Überprüfung ist Teil einer laufenden Marktüberwachung, die sicherstellen soll, dass nur technisch einwandfreie Produkte auf dem Markt verfügbar sind. Die Kampagne reiht sich in Maßnahmen ein, mit denen die Behörden auf den wachsenden Markt der Elektromobilität reagieren.

Auch wenn keine akuten Sicherheitsprobleme festgestellt wurden, weisen die Ergebnisse auf Handlungsbedarf im Bereich der Produktkennzeichnung hin.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Youtube Premium Mf
Schluss mit Billig-Trick: So will YouTube bald durchgreifen
in Dienste
0,19 Euro pro kWh: Audi macht E-Mobilität zwei Wochen lang spottbillig
in Mobilität
Avm Fritzbox 5590 Fiber Flight Front
Bandwidth Monitor 3.1.0 für iOS veröffentlicht – nützlich für die FRITZ!Box
in Software
Apple Logo Karte Header
iPhone Air, Foldable & mehr: Was Apple bis 2027 plant
in Smartphones
Apple Ipad Pro M4 2024 Header
Kommentar: Das Apple iPad Pro ist jetzt endlich (fast) perfekt
in Kommentar
Vw Id3 Gtx Header
Volkswagen plant neuen VW ID.3 für das zweite Quartal 2026
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Anker MagGo Powerbank (mit Apple Watch)
in Kommentar
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität