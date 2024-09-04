News

Warntag 2024: Großalarm-Test in Deutschland am 12. September

Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen, der jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfindet. Im Jahr 2024 fällt dieser Tag auf den 12. September.

Der Warntag dient in erster Linie dazu, die verschiedenen Warnsysteme in Deutschland zu testen und die Bevölkerung auf den Ernstfall vorzubereiten, so das BBK.

Um 11:00 Uhr wird über das Modulare Warnsystem (MoWaS) eine Probewarnung an verschiedene Warnmultiplikatoren wie Rundfunksender und App-Server gesendet. Diese leiten die Warnung zeitversetzt an Endgeräte wie Fernseher, Radios und Smartphones weiter, sodass die Bevölkerung die Warnung sowohl sehen als auch hören kann.

Auch lokale Warnmittel kommen zum Einsatz

Neben diesen digitalen Warnkanälen können auf kommunaler Ebene auch lokale Warnmittel wie Sirenen oder Lautsprecherwagen ausgelöst werden. Diese werden häufig von den zuständigen Behörden vor Ort eingesetzt, um die Warnung zu verstärken. Wichtig ist jedoch, dass die Teilnahme am Bundesweiten Warntag freiwillig ist. Daher können die eingesetzten Warnmittel je nach Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeiten variieren und nicht alle Kommunen nehmen teil.

Um 11:45 Uhr erfolgt eine Entwarnung über die gleichen Kanäle, über die zuvor die Warnung verbreitet wurde. Derzeit wird jedoch noch keine Entwarnung über Cell Broadcast gesendet. Die Möglichkeit, diesen zusätzlichen Warnkanal zukünftig auch für Entwarnungen zu nutzen, wird derzeit u. a. von den Mobilfunknetzbetreibern geprüft.

Nochmal ganz klar: Das wird nur eine Übung sein.


  1. Kurt 🔅
    sagt am

    dient in erster Linie dazu dass die Leute am motzen sind und im Bedarf des Ernstfalls das ganze nicht mitbekommen weil sie es ausgestellt haben..

    Antworten
    1. CullenTrey 🎖
      sagt am zu Kurt ⇡

      Leider bei Cellbroadcast nicht möglich, außer wenn man sein Mobiltelefon komplett abschaltet.

      Antworten
      1. Hajno 🍀
        sagt am zu CullenTrey ⇡

        Ich habs bei mir abgeschaltet…

        Antworten
    2. Rogh 🌀
      sagt am zu Kurt ⇡

      Das fällt dann aber unter die Kategorie: Darwin Award. Die Leute motzen ja immer wegen allem. Und ihnen fällt dabei gar nicht auf, wie gut sie es haben, dass sie überhaupt motzen können/dürfen.

      Antworten
  2. Felix 🔆
    sagt am

    Nicht schon wieder.

    Antworten
    1. stefan 🪴
      sagt am zu Felix ⇡

      warum nicht schon wieder

      Antworten

