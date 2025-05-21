Firmware und OS

Wear OS 6 kommt: Google zeigt großes Update für Smartwatches

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Wear Os 6 Design Header

Google bestätigte vor ein paar Tagen erstmals Wear OS 6, die neue Version für die Smartwatches von Google und den Partnern von Google. Jetzt hat man mehr zum großen Update verraten und zeigt vor allem auch ein bisschen mehr Details dazu.

Aktuell richtet sich das in erster Linie an Entwickler, denn die finale Version von Wear OS 6 wird erst später kommen, es gibt auch noch keine Beta. Wir gehen im Moment davon aus, dass Samsung im Juli den Anfang mit Wear OS 6 machen wird.

Wear OS 6 bekommt die ganz neue Designsprache von Google, die sich Material 3 Expressive nennt. Google zeigt im Android Blog, was sich hier ändert. Den neuen Watchfaces spendiert man einen eigenen Beitrag. Im Android Studio kann man das bereits testen, was 9TO5Google getan und auch eine passende Galerie erstellt hat.

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🌀
    sagt am

    Na dann darf man ja gespannt sein, wie schnell das Update für ältere Modelle bei Samsung umgesetzt wird. Bei der Watch6 Classic durfte man auch seeeeeehr lange auf Wear OS 5 warten….

    Antworten

