Firmware und OS

Wear OS: Google kündigt große Watchface-Änderung für 2026 an

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare

Google hat letztes Jahr betont, dass das neue Watch Face Format (WFF) zum Standard für Wear OS werden soll. Es ist besser und effizienter und man will keine alten Watchfaces mehr. Jetzt gibt es ein endgültiges Aus für alte Watchfaces.

Seit dem 27. Januar kann man schon keine Watchfaces mehr im Google Play Store für Android veröffentlichen, die ein altes Format nutzen. Ab dem 14. Januar 2026 ist dann komplett Schluss, denn dann funktionieren diese Watchfaces nicht mehr.

Man wird sie nicht mehr installieren können, Entwickler können keine Updates mehr einreichen und Geld (zum Beispiel über In-App-Käufe) wird dann auch gestrichen, so Google gegenüber Entwicklern. Es wird also Zeit, dass jetzt alle umsteigen.

7vswild Fritz

Amazon übernimmt 7 vs. Wild: Das alte Team ist überraschend raus

Amazon kündigte vor ein paar Tagen die 5. Staffel von 7 vs. Wild an und einige haben sich vielleicht schon…

13. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Chris 🪴
    sagt am

    Watch Face Studio ist tatsächlich ganz praktisch und einfach. Finde den Schritt gut.

    Antworten
    1. Stefan K. ☀️
      sagt am zu Chris ⇡

      Von Samsung das Tool?

      Antworten
      1. Chris 🪴
        sagt am zu Stefan K. ⇡

        Japp. Das Format haben glaub ich auch Google und Samsung zusammen entwickelt.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Wear OS: Google kündigt große Watchface-Änderung für 2026 an
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Shinobi: Art of Vengeance
in Kommentar
backFlip 37/2025: Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in backFlip
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News