Wear OS: Google kündigt große Watchface-Änderung für 2026 an

Google hat letztes Jahr betont, dass das neue Watch Face Format (WFF) zum Standard für Wear OS werden soll. Es ist besser und effizienter und man will keine alten Watchfaces mehr. Jetzt gibt es ein endgültiges Aus für alte Watchfaces.

Seit dem 27. Januar kann man schon keine Watchfaces mehr im Google Play Store für Android veröffentlichen, die ein altes Format nutzen. Ab dem 14. Januar 2026 ist dann komplett Schluss, denn dann funktionieren diese Watchfaces nicht mehr.

Man wird sie nicht mehr installieren können, Entwickler können keine Updates mehr einreichen und Geld (zum Beispiel über In-App-Käufe) wird dann auch gestrichen, so Google gegenüber Entwicklern. Es wird also Zeit, dass jetzt alle umsteigen.