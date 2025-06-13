Amazon übernimmt 7 vs. Wild: Das alte Team ist überraschend raus

Amazon kündigte vor ein paar Tagen die 5. Staffel von 7 vs. Wild an und einige haben sich vielleicht schon gewundert, wo denn das passende Video von Fritz Meinecke bleibt. Das wird kommen, aber es wird anders, als es viele erwarten.

7 vs. Wild geht komplett an Amazon

Der Gründer von 7 vs. Wild ist laut eigenen Angaben raus aus dem Projekt und auch Max und Johannes sind nicht mehr dabei. Amazon hat die Marke wohl komplett für Prime Video aufgekauft, laut Fritz gibt es kein böses Blut und alle sind zufrieden.

Man hat seit dem Schritt zu Amazon aber schon eine Veränderung bei 7 vs. Wild gemerkt, ich fand, die letzte Staffel hatte schon etwas von Reality TV. Fritz war da auch nur noch in der Organisation und nicht selbst dabei, das war ein Zeichen.

Mehr Details zu 7 vs. Wild werden kommen

In den nächsten Tagen soll ein Video mit mehr Details kommen, darauf bin ich auch gespannt, aber Amazon wird sicher alles vertraglich abgesichert haben und die echten Details werden wir nie erfahren. Die Frage ist jetzt, wie sich das entwickelt.

Mal schauen, ob man weiter am Konzept feilt, mal schauen, ob es eine neue Person gibt, die das Gesicht der Marke wird, mal schauen, ob die Serie langfristig auch bei YouTube bleibt, woran Amazon kaum Interesse hat. Es sind viele offene Fragen.

