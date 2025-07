LG webOS-Hackathon: App-Entwickler aus Deutschland gewinnt

LG Electronics (LG) hat in dieser Woche die Gewinner seines internationalen webOS TV Hackathon für App-Entwickler bekannt gegeben.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des LG webOS Summit statt und konzentrierte sich auf KI-basierte Gaming-Lösungen für die webOS TV-Plattform. Der Hauptgewinner, der deutsche Entwickler Couchplay, erhielt für sein Spiel „The Quest of Sunflower“ ein Preisgeld von 100.000 USD.

Auch europäische Entwickler waren erfolgreich: Lukas Klingsbo belegte mit seinem Spiel „Signs of Magic“ den zweiten Platz (80.000 USD) und TV Games mit „Thormdeil: Into the Unknown“ den dritten Platz (50.000 USD).

Mehr als 300 Entwickler aus über 50 Ländern hatten an dem Hackathon teilgenommen, um familienfreundliche Spiele-Apps oder -Dienste für LG Smart-TVs vorzustellen. Die Finalisten wurden eingeladen, ihre Ideen vor einer Jury aus LG-Managern und Branchenvertretern zu präsentieren.

Neben Preisgeldern in Höhe von insgesamt 230.000 US-Dollar erhielten die Hauptgewinner die Möglichkeit, im kommenden Jahr mit dem LG-Team zusammenzuarbeiten, um ihre Konzepte weiterzuentwickeln.

Chris Jo, Senior Vice President von LG, betonte das wachsende Interesse an KI und Gaming und kündigte an, dass LG plane, den Hackathon jährlich zu veranstalten, um das Entwickler-Ökosystem weiter zu fördern.

