Fintech

Wero startet für Postbank-Kunden und bekommt neue Apps

Autor-Bild
Von
| 9 Kommentare
Wero

Der europäische Bezahldienst Wero war hier bereits häufiger Thema im Blog. Zuletzt, weil es noch einige Startschwierigkeiten gab. Das soll sich bald ändern.

Wero wurde mit dem Ziel entwickelt, den europäischen Zahlungsverkehr unabhängiger von amerikanischen Unternehmen wie PayPal, Visa und Mastercard zu machen. Nach vier Monaten auf dem Markt ist der Bekanntheitsgrad von Wero in Deutschland jedoch gering.

Ab dem heutigen 25. November 2024 geht es allerdings ein bisschen voran. Ab sofort können nämlich auch Postbank-Kunden die neue gestartete Wero-App (Android / iOS) mit ihrem Konto verknüpfen. Die Deutsche Bank folgt dann im kommenden Jahr. Mit der App sind Konto-zu-Konto-Zahlungen innerhalb Europas möglich, sofern Sender und Empfänger ein Konto bei einer teilnehmenden Bank haben.

Die Wero-App soll schrittweise um neue Funktionen erweitert werden. Dazu gehören Zahlungen im Einzelhandel, Online-Zahlungen, die Verwaltung von Abonnements und der Einsatz am Point of Sale. Langfristig sind weitere Dienste wie Ratenzahlungen („Buy Now-Pay Later“), die Integration von Treueprogrammen und die gemeinsame Verwaltung von Ausgaben geplant.


Fehler melden9 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter ☀️
    sagt am

    Ich hoffe, dass es sich irgendwie durchsetzt, weil es gerade für kleine Unternehmen ein Gewinn wäre, wenn sie für Kleinstbeträge keine Gebühr mehr zahlen müssen und ich endlich auf die bekloppte Girocard verzichten kann.

    Antworten
  2. BenBoogie 🌟
    sagt am

    Ist halt ein Enwticklungsprozess. Paypal und später Klarna habe auch erst Schritt für Schritt Funktionen hinzugefügt. Und zumindest im Fall Klarna war Paypal auch schon ein scheinbar übermächtiger Konkurrent. Heute übernimmt Klarna schon einen großen Teil desgeschäfts wo Payplal in Europa mal Monopolist war.

    Wenn die App gut umgesetzt, entsprechend von den Banken unterstützt wird, ähnlich wie Klarna, Paypal oder Payback Ratenkäufe angeboten werden (steht ja in der Roadmap), dann gibts für die App auch einen Markt.

    Aber so wie ich die europäischen Banken kenne verkaufen die das Unternehmen um Wero direkt an den nächsten US-Investor sobald das Geschäft einigermaßen läuft ^^

    Antworten
    1. faceofingo 🌀
      sagt am zu BenBoogie ⇡

      Ich habe über Klarna bisher nur negatives gelesen, ist Klarna „brauchbar“?

      Antworten
      1. BenBoogie 🌟
        sagt am zu faceofingo ⇡

        Bevor gleich hier wieder ein Shitstorm von Datenschützern etc losgeht sagen wir so: wer Paypal gerne nutzt, kann auch Klarna nutzen.

        Das frühere Manko von Klarna das der Rechnungskauf Einfluss auf den Schufa-Score hat, ist jedenfalls schon seit langem beseitigt.

        Ansonsten haben halt beide Apps ähnliche Funktionen. Kannst auch bei Klarna diverse Zahlungsarten hinterlegen und direkt bezahlen wie bei Paypal auch.

        Antworten
        1. faceofingo 🌀
          sagt am zu BenBoogie ⇡

          Danke

          Antworten
        2. Hazz 💎
          sagt am zu BenBoogie ⇡

          Wer Klarna oder Sofortüberweisunf nutzt kann auch gleich auf offener Straße sein Kontonr. und PIN verteilen. Hab es noch nie verstanden wieso man so etwas nutzt. Paypal ist da meilenweit besser.

          Antworten
    2. max 🔱
      sagt am zu BenBoogie ⇡

      Weil klarna äußerst aggressiv auf dem Markt auftritt und wie man sieht ist es erfolgreich.

      Antworten
  3. Mat 🌟
    sagt am

    Also die App zeigt mir nur an, ich soll meine Banking-App dafür verwenden, welche das Update aber noch nicht hat.

    Nein danke, ich bleibe bei der Sofortüberweisung.

    Antworten
    1. Aslan 👋
      sagt am zu Mat ⇡

      Dafür muss du immer die IBAN kennen und eingeben.
      Bei Wero reicht lediglich die Handynummer, was viel angenehmer ist als die IBAN jeden freizugeben.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Wero startet für Postbank-Kunden und bekommt neue Apps
Weitere Neuigkeiten
Mafia Old Country
Mein Tipp der Woche: Mafia: The Old Country
in Gaming
backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
in backFlip
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität