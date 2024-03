WhatsApp arbeitet an neuer Funktion für Chats

WhatsApp hat eine neue Beta für die Android-App veröffentlicht, in der eine neue Funktion entdeckt wurde, welche der Messenger bisher noch nicht angekündigt hat.

Bisher kann man nur drei Chats in WhatsApp anpinnen, in Zukunft sollen es dann aber mehr sein. Bei WABetaInfo konnte man fünf Chats in der neuen Version von WhatsApp anpinnen, es wäre aber denkbar, dass noch mehr Chats möglich sind.

Bei Beta-Versionen ist allerdings nicht sicher, wie und wann die neuen Funktionen in die finale Version wandern, es kann auch gerne mal ein paar Monate dauern. Wobei das keine komplexe Funktion ist, da würde ich eher zeitnah mit einem Release für alle Nutzer rechnen. Wir beobachten das wie immer und halten euch auf dem Laufenden.

