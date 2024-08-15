WhatsApp erweitert die Sticker-Funktion

WhatsApp erweitert seine Funktionen, um den Nutzern mehr Möglichkeiten beim Einsatz von Stickern zu bieten. Ab sofort stehen GIPHY-Sticker zur Verfügung, die einfach per Text- oder Emoji-Suche ausgewählt werden können.

Eine weitere Neuerung ist der Custom Sticker Maker, der nun auch für Android verfügbar ist. Damit können die Nutzer ihre eigenen Sticker gestalten, bearbeiten und mit anderen teilen.

Zusätzlich bietet WhatsApp eine neue Möglichkeit, den Sticker-Bereich zu organisieren. Lieblingssticker können sortiert werden, um den Bereich übersichtlich zu halten und das Entdecken neuer Sticker-Sets zu erleichtern, so das Unternehmen.