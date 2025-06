WhatsApp: iOS-Update bringt „Standard-App“ als Option mit

Meta hat WhatsApp aktualisiert und verteilt seit dieser Woche ein Update auf Version 25.8.74. Dieses ist für iOS-Nutzer mit einem iPhone spannend, falls ihr WhatsApp zu einer Standard-App machen wollt, was mit zwei Optionen geht.

Nach dem Update im Apple App Store könnt ihr in den Einstellungen nach den „Standard-Apps“ suchen und dort lässt sich WhatsApp jetzt bei „Anrufen“ und bei „Nachrichten“ als Standard-App festlegen. Da iMessage in Deutschland gar kein so großes Thema ist, könnte das bei den Nachrichten für einige sogar relevant sein.

Diese Änderung kommt dank der EU, aber Apple entschied sich bei iOS 18.2 sogar dafür, dass es eine Änderung für alle iOS-Nutzer sein wird. Falls das für euch also von Bedeutung ist, dann aktualisiert WhatsApp und schaut auf dem iPhone nach.

