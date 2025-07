WhatsApp: Das sind die neuen Funktionen

Beim Messenger WhatsApp gibt es derzeit viel Bewegung. Fast wöchentlich kommen neue Funktionen in die App. Nun hat WhatsApp eine hilfreiche Übersicht über die Neuerungen der letzten Zeit veröffentlicht. Diese geben wir gerne noch einmal an euch weiter, auch wenn wir einige der Neuerungen bereits separat im Blog besprochen haben. Ich finde so eine kompakte Übersicht ganz nützlich, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Zusammenfassung neuer Funktionen (laut WhatsApp):

Chats

„Online“-Anzeige in Gruppenchats: Damit du weißt, ob Personen zum Chatten verfügbar sind, kannst du jetzt direkt unter dem Gruppennamen in Echtzeit sehen, wie viele Personen „Online“ sind.

Benachrichtigungen zu Highlights in Gruppen: Du suchst eine einfache Möglichkeit, deine Gruppenchat-Benachrichtigungen zu priorisieren? Dann nutze die neue Einstellung „Benachrichtigen über“ und wähle „Highlights“ aus. So erhältst du nur Benachrichtigungen über @Erwähnungen, Antworten und Nachrichten von gespeicherten Kontakten. Wenn du „Alle“ auswählst, erhältst du sämtliche Benachrichtigungen.

Updates zu Ereignissen: Zusätzlich zum Erstellen von Ereignissen in Gruppen ist dies jetzt auch in Einzelchats möglich. Außerdem haben wir für Zu- bzw. Absagen die Option „Vielleicht“ hinzugefügt und du hast die Möglichkeit, eine Begleitperson einzuladen, das Enddatum und die Uhrzeit für längere Ereignisse einzutragen und das Ereignis in einem Chat zu fixieren.

Reaktionen durch Tippen: Manchmal möchtest du einfach nur einer anderen Person mit einem „+1“ zustimmen. Jetzt kannst du dir schnell ansehen, wer wie reagiert hat, und einfach auf deine gewünschte Reaktion tippen.

Dokumente scannen auf iPhone: Scanne und sende Dokumente direkt in WhatsApp auf deinem iPhone. Wähle im Bereich für Anhänge einfach „Dokument scannen“ aus und folge den Anweisungen, um das Dokument zu scannen, zuzuschneiden und zu speichern.

Standard-App auf dem iPhone: Mit dem neuesten iOS-Update kannst du WhatsApp zu deiner Standard-App für Nachrichten und Anrufe auf deinem iPhone machen. Öffne dafür „Einstellungen“ > „Apps“ > „Standard-Apps“ und wähle „WhatsApp“ aus.

Anrufe-Bereich

Zwei-Finger-Zoom in Videoanrufen: iPhone-Benutzer*innen können jetzt während eines Videoanrufs durch Auseinanderziehen der Finger in das Bild hineinzoomen, um einen genaueren Blick auf die eigene Videoübertragung oder die des Gegenübers zu werfen.

Person über Chat einem Anruf hinzufügen: Du kannst einem laufenden Einzelanruf eine weitere Person hinzufügen, indem du direkt im jeweiligen Chat-Thread oben auf das Anruf-Symbol tippst und dann „Zum Anruf hinzufügen“ auswählst.

Reibungslosere Videoanrufe: Wir haben ein Upgrade bei unserer Technologie durchgeführt, um die Qualität von Videoanrufen zu verbessern und sie noch zuverlässiger zu machen. Unser optimiertes Routing-System findet den Pfad für die beste Verbindung, reduziert Verbindungsabbrüche in Anrufen und einfrierende Videoübertragungen. Außerdem schaltet unsere verbesserte Bandbreitenerkennung deine Videoqualität für ein angenehmeres Nutzungserlebnis schnell auf HD um.

Aktuelles – Status und Kanäle

Videonotizen für Kanäle: Ähnlich wie in Chats können Kanaladmins jetzt kurze Videos (maximal 60 Sekunden) aufnehmen und sie direkt mit Abonnent*innen teilen.

Transkripte von Sprachnachrichten in Kanälen: Du kannst dir jetzt eine schriftliche Zusammenfassung von Kanalmeldungen anzeigen lassen, die in Form von Sprachnachrichten geteilt wurden. Dies ist vor allem praktisch, wenn du unterwegs bist und sie nicht abhören kannst.

QR-Codes: Als Kanaladmin kannst du jetzt einen individuellen QR-Code teilen, der direkt zu deinem Kanal führt. So kannst du deinen Kanal leichter mit anderen teilen und deine Zielgruppe erweitern.

Wir haben für mobiFlip einen Kanal bei WhatsApp eingerichtet, dem ihr gerne folgen könnt.

