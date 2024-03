WhatsApp: Neue Nutzungsbedingungen ab 11. April

WhatsApp will bzw. muss sich für andere Messenger öffnen. Im Zuge dessen informiert das Unternehmen über neue Nutzungsbedingungen.

WhatsApp hat seine Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien für Nutzer in Europa aktualisiert, um den Anforderungen der neuen EU-Vorschriften zu entsprechen. Die Änderungen, die am 11. April 2024 in Kraft treten, enthalten zusätzliche Informationen über zulässige und unzulässige Inhalte auf der Plattform sowie Details zu einer neuen EU-Verordnung über die Weiterleitung von Nachrichten an Apps von Drittanbietern.

Darüber hinaus gibt es Änderungen bei den internationalen Datenübermittlungsmechanismen, da WhatsApp in der europäischen Region nun auf dem EU-US-Datenschutzrahmen basiert. Das Mindestalter für die Nutzung von WhatsApp wird von 16 auf 13 Jahre gesenkt, um eine weltweit einheitliche Regelung zu schaffen. Trotz der Aktualisierungen bleibt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für persönliche Nachrichten und Anrufe erhalten, so das Meta-Unternehmen.

-->