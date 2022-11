WhatsApp wird zur Shopping-Plattform

Facebook ist die klare Nummer 1 in Deutschland

Habt ihr auch den Eindruck, dass Facebook so langsam ausstirbt? Mir geht es jedenfalls so, denn keiner in meinem Umfeld nutzt das noch wirklich aktiv. Es sind wenige Ausnahmen, die unter 40 Jahre alt und noch bei Facebook aktiv sind.…14. November 2022 JETZT LESEN →