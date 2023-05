Wie Mastodon die Dezentralisierung in den Mainstream bringen will

Mastodon ist gekommen, um zu bleiben. Aktuell erleichtert man die Registrierung neuer Benutzer durch die Einführung einer Standardregistrierungsoption auf dem eigenen Server, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt geändert werden kann.

Dies soll die Einführung in das dezentralisierte soziale Netzwerk erleichtern, indem es den Benutzern ermöglicht, schnell mit anderen Benutzern in Kontakt zu treten und ihre Erfahrungen mit dem Netzwerk zu verbessern. Durch die Verbesserung des Onboarding-Prozesses hofft Mastodon, ein breiteres Publikum zu erreichen und die „Dezentralisierung in den Mainstream“ zu bringen.

Trotz der Herausforderungen in der Onboarding-Phase hat Mastodon nach eigenen Angaben in den letzten sechs Monaten ein starkes Wachstum verzeichnet und die Schwelle von einer Milliarde Beiträgen pro Monat überschritten.

Zitatbeiträge kommen zu Mastodon

Auch hat Mastodon einige der am häufigsten nachgefragten Funktionen angekündigt. So kommen bald (endlich) Zitatbeiträge, eine verbesserte Inhalts- und Profilsuche und auch Gruppen. Außerdem arbeitet man daran, die Erkennung von Inhalten und Profilen, das Onboarding und die Moderationstools zu verbessern.

Mastodon ist keine einzelne Website wie Twitter oder Facebook, sondern ein Netzwerk aus „Tausenden“ von Servern, die von verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen betrieben werden und dennoch so miteinander kommunizieren, dass sie wie „ein“ Netzwerk nutzbar sind (siehe auch Wikipedia).

Wir haben für mobiFlip einen Account bei Mastodon, dem ihr gerne folgen könnt. Auch bin ich mit einem „privaten“ Account dort vertreten und unser Michael ist dort ebenfalls am Start. Alle weiteren Möglichkeiten uns zu folgen findet ihr wie üblich hier.

mobiFlip bei Mastodon →

